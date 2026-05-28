Maltraité et enfermé dans un placard de 1 m², le calvaire horrible d’un enfant de 9 ans violenté par sa famille

A Mérindol, dans le Vaucluse, plusieurs signalements de riverains ont permis à la gendarmerie de découvrir les conditions insalubres et insoutenables dans lesquelles était élevé un petit garçon.

Une bassine en guise de toilettes, des douches exclusivement à l’eau froide et des privations d’activités familiales.

Tel était le traitement réservé à un jeune garçon, âgé de 9 ans, au sein d’une famille de quatre enfants à Méridol (Vaucluse), comme nous le rapporte Le Dauphiné libéré.

Dans cette commune d’apparence calme, située entre Avignon et Aix-en-Provence, l’affaire glaçante a de quoi donner quelques frissons. Depuis plusieurs mois, certains riverains avaient un doute sur une famille de quatre enfants. En effet, l’un d’entre eux était systématiquement absent des sorties familiales.

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Les signalements ont conduit à l’ouverture d’une enquête de la gendarmerie. Des investigations qui ont permis de mettre un terme au calvaire de l’enfant. Durant plusieurs mois, celui-ci était maltraité par sa famille, en étant notamment enfermé dans un placard d’un mètre carré.

Un isolement terrible au sein de la famille

Que ce soit pour prendre ses repas ou pour dormir le soir, l’enfant devait rester dans ce cagibi, à même le sol, sans couverture ni coussin. Seule une bassine était à sa disposition pour faire ses besoins. Il n'avait droit à une douche que rarement, et lorsque c’était le cas, c’était à l’eau froide. Amaigri, le garçon était couvert de piqûres de puces lorsqu’il a été retrouvé.

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Un traitement horrible et d’autant plus incompréhensible puisqu’il était le seul enfant de la famille à subir un tel calvaire, tandis que ses trois frères étaient élevés dans des conditions normales. Même les chiens de la famille étaient mieux traités.

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Pour l’heure, seul le beau-père a été interpellé, le 22 mai dernier, par les gendarmes. L’enquête doit encore déterminer les raisons expliquant pourquoi cet enfant était le seul à subir ces maltraitances.

Quoi qu’il en soit, rien ne justifie un tel traitement. Le mineur a quant à lui été placé en sécurité.

Un élan de solidarité s’est également organisé parmi les habitants de la commune, afin de collecter des vêtements pour le garçon.

Maltraité et enfermé dans un placard de 1 m², le calvaire horrible d’un enfant de 9 ans violenté par sa famille