Mulhouse (Haut-Rhin): un enfant de 9 ans retrouvé séquestré dans une camionnette depuis 20 mois

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Appartement à Mulhouse

La découverte d’un enfant de neuf ans séquestré dans une camionnette durant plus d’un an par son père a profondément choqué les habitants de cette commune du Haut-Rhin.

Un enfant de neuf ans séquestré par son père

La semaine dernière, une habitante de Hagenbach (Haut-Rhin) a été alertée par des « bruits d’enfant » provenant d’une camionnette garée dans une cour commune privée, relate L’Indépendant. Les gendarmes sont ensuite arrivés sur place après avoir été prévenus.

C’est alors qu’ils ont fait une horrible découverte en ouvrant la camionnette. Dans le véhicule, se trouvait un enfant « couché en position fœtale, nu, recouvert d’une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d’excréments. » L’enfant de neuf ans était pâle et dénutri, a déclaré le procureur dans un communiqué. Il n’arrivait même plus à marcher à cause d’une position assise prolongée. L’enfant a de suite été transporté à l’hôpital de Mulhouse.

Le père et sa compagne ont été mis en examen

Intérieur d'un fourgon blanc avec portes arrières ouvertesCrédit photo : Jens Danny Schneider/ iStock

La suite après cette vidéo

L’enfant aurait été retenu contre son gré dans la camionnette depuis novembre 2024. Son père a avoué avoir séquestré son fils, le privant de soins. Durant tout ce temps, il vivait avec sa compagne et leurs filles respectives sans qu’aucune d’elles ne se doute de quoi que ce soit.

Le père de famille explique avoir séquestré son fils car « sa compagne voulait le faire interner en psychiatrie », a ajouté le procureur. Cependant, celle-ci conteste entièrement les faits qui lui sont reprochés.

Les habitants des alentours avaient remarqué que l’enfant, âgé de 7 ans à l’époque, avait disparu soudainement, a précisé le parquet. Malgré tout, il leur arrivait d’entendre des bruits en provenance de la camionnette ou de l’appartement quand la famille n’était pas là. À chaque fois, le père expliquait qu’il s’agissait du chat.

Le père a indiqué avoir laissé son fils sortir avec lui jusqu’en mai 2025, l’autorisant même à accéder à l’appartement durant l’été lorsque le reste de la famille n’était pas là. L’homme a été mis en examen pour séquestration, sa compagne pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans en danger et non-dénonciation de mauvais traitements.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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