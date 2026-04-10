Leur bébé de 7 mois est terrifié par sa nounou, ils cachent un dictaphone et... ce qu'ils entendent leur brise le coeur

Durant un an, Malo et d’autres enfants ont subi les insultes et les maltraitances d’une nounou jusqu’au jour où des parents, interrogateurs, ont décidé d’agir.

Une nounou qui maltraite les enfants qu’elle garde

Une nounou a été condamnée au tribunal de Saintes (Charente-Maritime) le 25 mars dernier. Les faits reprochés sont graves : violences sur enfants, dont deux bébés âgés de quelques mois, indique le site Actu La Rochelle.

Les parents du petit Malo, alors âgé de sept mois, ont confié leur enfant à une nounou en janvier 2023. Elle n’était pas inconnue du couple, puisque son mari est le collègue et ami du papa de Malo. Le couple avait toute confiance en l’assistante maternelle, mais en février 2024, le comportement du bébé a changé.

« Malo était un petit garçon très sage, gentil, souriant. Et du jour au lendemain, on avait un petit garçon rempli de colère à la maison. J’ai exprimé mes inquiétudes au pédiatre. Malo pleurait dès qu’il voyait la maison de la nounou, il avait des traces dans le cou. Quand il a su parler, il disait ‘non pas nounou’ », explique Angélique, la maman à nos confères.

Un enregistrement effrayant

Crédit photo : Professor25/ iStock

Ce n’était pas la première fois que les parents de Malo constataient quelque chose d’étrange. Deux mois seulement après avoir confié leur enfant à la nounou, ils remarquaient des traces sur le corps de Malo.

La suite après cette vidéo

Le papa de Malo a alors demandé des explications à la nounou qui a été incapable d’en donner. « Mon compagnon lui a alors dit que c'était la première et dernière fois, sinon on préviendrait la PMI et on déposerait plainte. Elle a répondu "merci" », poursuit Angélique.

Avec le temps, les choses ne se sont pas arrangées. Malo a commencé à parler et exprimer des peurs envers l’assistante maternelle. Selon sa maman, il pleurait quand il passait devant la maison et disait « nounou fessée » à ses parents. C’est alors que ces derniers ont pris la décision de cacher un dictaphone dans le sac à langer de Malo. Le soir, ils sont tombés des nues en découvrant ce que contenait l’audio de sept heures d'enregistrement.

Condamnée à quatre mois de prison avec sursis

Angélique et son conjoint ont entendu les insultes proférés pas seulement à Malo mais également aux enfants et constaté leur maltraitance : « Dégage dehors », « tu pues », « t’es chiant », « tu es vraiment une chiasse, tu es un fainéant » sont les quelques phrases que l’on peut entendre. La nounou faisait dormir les enfants dans le cellier et les laissait dehors lorsqu’il faisait froid. Naturellement, Angélique et son conjoint n’ont plus confié Malo à la nounou.

L’enfant voit désormais une psychologue et va un peu mieux. En revanche, son papa a démissionné pour ne plus travailler avec le mari de la nounou. Il a vécu une grosse dépression tandis que Angélique a souffert de troubles du sommeil et était sous traitement médicamenteux.

Les parents restent rongés par la culpabilité, s’en voulant de ne pas avoir vu plus tôt. Cependant, grâce à leur action, la lumière a été faite sur le comportement de la nounou. Le tribunal a condamné cette dernière à quatre mois de prison avec sursis et interdiction de travailler avec des mineurs durant trois ans.