À 21 ans, elle emprunte le bolide de son père et roule à plus de 200 km/h, la justice la condamne à 4 ans de prison ferme

La sanction est très lourde. Une jeune femme de 25 ans vient d'être condamnée à 4 ans de prison ferme pour des excès de vitesse pharaoniques qu'elle a commis quelques années plus tôt.

Les policiers découvrent dans son téléphone des vidéos la montrant en excès de vitesse

La jeune femme de 25 ans ne pensait sans doute pas qu’en portant plainte contre son ex-compagnon, ses actes passés la rattraperaient. L’affaire a fait grand bruit en Suisse, où se sont déroulés les événements.

Alors qu’elle avait entamé une procédure de justice à l’encontre de son ex-compagnon, la jeune femme a dû soumettre son téléphone aux policiers pour une fouille. C’est alors que les forces de l’ordre ont découvert les délits de la plaignante survenus quatre ans plus tôt.

Le média SonntagsZeitung raconte qu’à l’époque, la jeune femme fréquentait des fans vitesse. Elle-même adepte de la pratique, la conductrice a ainsi souvent pris le volant à des vitesses pharaoniques.

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Une lourde peine de prison pour une conduite dangereuse

Crédit photo : igoriss/ iStock

Les policiers ont découvert dans le téléphone de la conductrice des vidéos la montrant au volant du bolide de son père. Les amis de la conductrice, présents dans la voiture, l’ont ainsi plusieurs fois filmée alors qu’elle roulait à plus de 200 km/h dans la région de Lachen en plein été, allant jusqu’à atteindre les 238 km/ h. Dans l’une de ces vidéos, on peut même voir la jeune femme conduire avec son pied gauche passant par la fenêtre.

Lorsque les autorités suisses lui ont demandé de s’expliquer sur ce comportement, la jeune conductrice a raconté avoir eu besoin de « libérer ses émotions. » Deux ans plus tard, le tribunal fédéral suisse vient de rendre son verdict. Il a condamné la jeune femme à 4 ans de prison ferme et à une amende de 3000 francs suisses (3 257 euros) pour sa conduite dangereuse.

En France, un excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/ h entraîne une suspension du permis de conduire pendant trois ans, une amende de 1500 euros et la confiscation du véhicule, indique la Sécurité routière.