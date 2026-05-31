Un adolescent de 15 ans se blesse au cou avec une tronçonneuse et meurt dans un lycée agricole

Dans la Drôme, un adolescent de 15 ans s’est blessé avec une tronçonneuse, qui lui a tranché le cou, dans le cadre de sa formation agricole au lycée.

Un drame est survenu dans un lycée agricole de la Drôme ce jeudi 28 mai. Valentin, un adolescent âgé de 15 ans, a trouvé la mort. Il était élève au lycée professionnel privé Sylva Campus de Montélimar, spécialisé dans les métiers de forêt.

Crédit photo : Sylva Campus

Ce jour-là, l’adolescent était parti dans les bois de la commune de Charols avec sa classe pour s’exercer à couper du bois.

Blessé par une tronçonneuse

Alors qu’il manipulait une tronçonneuse pour s’exercer, cette dernière a rebondi et l’a blessé au cou, au niveau de la carotide. Trois encadrants de l’école et 17 élèves se trouvaient sur place, selon des informations rapportées par Ici Drôme Ardèche.

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Les secours sont rapidement intervenus mais l’adolescent n’a pas pu être réanimé. Cet accident dramatique rappelle la mort de cet élagueur étouffé après s’être retrouvé coincé sous les feuilles d’un palmier.

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Une cellule psychologique mise en place

Suite à ce drame, une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place pour les personnes qui ont assisté à la scène et aux parents qui souhaiteraient en bénéficier.