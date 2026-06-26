Une fillette de 7 ans... à vendre sur Vinted ? Une enquête ouverte pour soupçons de trafic d'enfants

La plateforme Vinted est citée dans une sombre affaire impliquant un réseau de trafic d’enfants. Une enquête a été ouverte.

Des accusations glaçantes.

Depuis plusieurs années, la plateforme de revente de seconde main Vinted est visée par des rumeurs évoquant un réseau de trafic d’enfants.

Si ces allégations ont été démenties après avoir été relayées dans la sphère complotiste d’extrême droite, la plateforme se retrouve de nouveau sous le feu des projecteurs, tandis qu’une enquête a été ouverte en France.

Un supposé réseau de trafic d’enfants sur Vinted ?

Cette affaire a refait surface il y a quelques jours après qu’une influenceuse a publié une vidéo devenue virale sur TikTok.

Dans cette séquence visionnée plus de 10 millions de fois, cette créatrice de contenu prénommée Djena évoque sans détour les accusations liées à ce supposé réseau.

« Personne ne parle du fait qu’il y a du trafic d’enfants sur Vinted », s’insurge-t-elle. @djena_story ♬ son original - Djena_story

La jeune femme partage ensuite des captures d’écran d’annonces qui, selon elle, seraient destinées à des pédocriminels. On y voit de simples objets proposés à des prix très élevés, accompagnés de descriptions mentionnant des âges et des tailles d’enfants.

Interrogée par 20 Minutes, Djena affirme qu’il s’agirait de « codes qu’ils ont entre eux ».

Elle ajoute auprès du média :

« J’ai échangé avec un vendeur qui proposait une figurine à 20 000 euros et au vu des messages, c’était clair qu’il ne s’agissait pas d’une figurine qu’il vendait mais bien d’un enfant ».

À la suite de la vidéo, de nombreux internautes ont effectué des signalements auprès de la plateforme gouvernementale Pharos.

Les éléments troublants relevés par 20 Minutes

De son côté, 20 Minutes a enquêté et relevé plusieurs éléments troublants. Le journal a notamment contacté un vendeur proposant une télécommande affichée à 20 000 euros, un montant particulièrement élevé pour ce type d’objet.

Crédit Photo : iStock

Dans la foulée, nos confrères ont poursuivi leurs échanges via une messagerie cryptée. Selon leur récit, leur interlocuteur leur aurait alors proposé, pour 12 000 euros, l’achat d’une petite fille rousse âgée de sept ans, affirmant disposer d’une « photo à l’appui ».

« Il proposait de la livrer à domicile, de changer sa couleur de cheveux ou d’attendre, promettant qu’il “aurait des blondes bientôt”. Il affirmait aussi détenir une fillette brune dans son entrepôt, mais que celle-ci était “déjà réservée” », détaille le média.

Au fil de la conversation, l’homme aurait commencé à se montrer méfiant avant de cesser de répondre. À noter que 20 Minutes a signalé cet échange aux autorités.

La suite après cette vidéo

Une enquête ouverte

Face aux accusations, Vinted assure que «l ’âge indiqué dans ces annonces fait référence à la tranche d’âge à laquelle le jouet est destiné, comme sur l’emballage d’un jouet ».

« Ce champ est utilisé dans toutes nos catégories, et pas uniquement pour les vêtements », explique-t-elle.

Selon elle, ces prix élevés seraient en réalité une stratégie de vente. Une théorie que ne semble pas partager Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance.

Cette dernière a ainsi saisi la plateforme gouvernementale Pharos ainsi que l’Arcom afin que « toute la lumière soit faite sur les annonces suspectes sur Vinted ». Elle estime que « quand des annonces en ligne peuvent servir de couverture à des trafics visant des enfants, il n’y a pas une seconde à perdre ».

Les prédateurs s’organisent.

Nous les traquerons sans relâche. pic.twitter.com/m71zTjpqbb — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) June 19, 2026

Ce n’est pas tout. Toujours selon 20 Minutes, l'Ofmin, l'office de la police judiciaire chargé des mineurs, a ouvert une enquête.