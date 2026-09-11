Un homme transporté à l'hôpital après un malaise en tondant sa pelouse, les pompiers terminent le travail avant de partir

Des pompiers américains, ayant pris en charge un homme malade qui tondait sa pelouse chez lui, ont terminé le travail avant de partir.

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L'un des pompiers en train de tondre la pelouse

Une intervention 2 en 1 !

Récemment, des pompiers d’Oklahoma City, aux États-Unis, ont porté secours à un homme qui s’est senti mal alors qu’il tondait sa pelouse. En repartant, les secouristes lui ont laissé une belle surprise.

Des pompiers secourent un homme dans son jardin…

Selon People, Larry, un habitant de la ville, a été victime d’un malaise en coupant l’herbe de son jardin. Une équipe de pompiers est alors rapidement intervenue pour lui venir en aide.

Une fois sur les lieux, ils lui ont d’abord prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée d’une ambulance. Ils se sont ensuite assurés que la victime était bien installée dans le véhicule en direction de l’hôpital.

Camion de pompierCrédit Photo : Capture d’écran / Oklahoma City Fire Department

C’est alors que les pompiers ont remarqué quelque chose : une pelouse à moitié tondue que l’homme avait été contraint de laisser telle quelle.

Face à cette situation, les agents ont décidé d’intervenir pour lui faciliter le travail à son retour, a indiqué le service des pompiers d’Oklahoma City dans une publication Facebook partagée ce mercredi 9 septembre.

« Nous ne pouvions pas la laisser comme ça, alors nous avons terminé le travail (…) L’intervention ne s’arrête pas toujours lorsque l’urgence est terminée », a écrit le service.

La suite après cette vidéo

… et terminent de tondre la pelouse pour l’aider

Sur une vidéo partagée par la caserne, on aperçoit l’un des pompiers en train de tondre la pelouse, sous le regard attentif de ses collègues. Il termine ainsi la corvée commencée par le propriétaire des lieux avant son malaise.

Les images n’ont pas manqué de toucher la communauté, qui a salué le geste des pompiers dans les commentaires. Une internaute a notamment expliqué que son voisin faisait partie de l’équipe.

« J’adore ! Notre voisin est pompier à Oklahoma City et c’est l’une des meilleures personnes que nous ayons jamais rencontrées. C’est une équipe formidable et notre ville a de la chance de les avoir ! », a-t-elle indiqué.

Un autre utilisateur a ajouté :

« Chapeau à vous tous, c’était vraiment adorable de votre part. Le monde a besoin de plus de gens comme vous ! ».

L'un des pompiers en train de tondre la pelouse Crédit Photo : Capture d’écran / Oklahoma City Fire Department

Pour le service des pompiers d’Oklahoma City, terminer de tondre la pelouse était une autre façon de prendre soin d’une personne qui avait besoin d’aide.

« C’était un simple geste de gentillesse et un rappel que prendre soin de notre communauté va bien au-delà de notre mission », a-t-il conclu.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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