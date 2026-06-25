Un pasteur tabasse son voisin qui aurait menacé de violer et tuer sa femme... et risque 8 ans de prison

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Le pasteur bat le fils de son voisin

Un pasteur américain est accusé d’avoir agressé son voisin, qui lui avait lancé des injures et aurait menacé de violer et de tuer sa femme alors que les deux hommes se battaient en face de l’église.

Même les hommes de foi peuvent se faire justice eux-mêmes ! Tony Spell, âgé de 48 ans, est pasteur de la Life Tabernacle Church, situé à Bâton-Rouge, en Louisiane. Il a été arrêté ce mardi 23 juin pour coups et blessures après avoir frappé le fils de son voisin, âgé de 20 ans.

Tony Spell était en train de changer la batterie des bus scolaires de son église lorsqu’il aurait été victime d’insultes provenant de l’autre côté de la route. Des images obtenues par WBRZ montrent le pasteur s’avançant vers l’individu menaçant avant de se jeter sur lui pour le rouer de coups sur la pelouse, sous les yeux des automobilistes qui passaient.

Tony Spell aurait frappé sa victime à huit reprises avant de la plaquer au sol, où il lui a asséné 27 coups de poing supplémentaires, obligeant l’homme à recevoir cinq points de suture au menton. Une violence inouïe pour un homme d’église !

Le pasteur bat le fils de son voisinCrédit photo : WBRZ

Lors de la sortie de sa garde à vue, le lendemain, Tony Spell a expliqué face aux médias avoir attaqué le fils de son voisin car ce dernier lui aurait proféré des menaces :

« Il a dit : “Tony, je vais violer ta femme, je vais violer tous tes petits-enfants, et la prochaine fois que tu quitteras la ville, je vais les tuer”. Premièrement, je suis un mari ; deuxièmement, je suis un père ; et troisièmement, je suis un pasteur qui veille sur son troupeau. Je ne laisserai pas un homme assassiner mes enfants quand je ne serai plus là. »

La suite après cette vidéo

Le pasteur Tony Spell arrêtéCrédit photo : WBRZ

Le pasteur face à la justice sociale

Il aurait également tordu le cou de l’homme et lui aurait donné un coup de pied dans les côtes. Tony Spell a été inculpé de coups et blessures volontaires au deuxième degré et risque jusqu’à huit ans de prison.

Le pasteur doit comparaître devant le tribunal le 15 septembre et a déclaré que la vérité éclatera au tribunal. Il a évoqué cet incident devant ses fidèles à l’église et l’a comparé à du « terrorisme intérieur ».

Le pasteur Tony Spell face aux médiasCrédit photo : Fox44

Il a également cité un passage biblique tiré de Marc 16:18, selon WAFB.

« En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci guériront (...) Aujourd’hui donc, j’ai accompli l’Écriture. J’ai imposé les mains aux malades. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont guérir, mais j’ai imposé les mains aux malades. »

Difficile de faire une interprétation plus linéaire de ce passage biblique. Sauf que la justice de Dieu ne s’applique pas dans la société, même quand il existe une religion d'État.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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