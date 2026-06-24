Une influenceuse française accuse la police marocaine de corruption... elle est condamnée à 1 an de prison

Une influenceuse française a été condamnée à de la prison ferme au Maroc pour outrage envers la police. Précisions.

Dans certains pays, il vaut mieux ne pas s'en prendre verbalement à la police.

C'est notamment le cas au Maroc, où la moindre critique, y compris lorsqu'elle n'est pas formulée de manière frontale, peut vous mener tout droit devant la justice. Une influenceuse franco-algérienne vient de l'apprendre à ses dépens après avoir été condamnée à de la prison ferme par le Royaume chérifien, pour avoir accusé la police locale de « corruption ».

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Elle écope d'une peine de prison ferme au Maroc, pour avoir accusé la police de corruption

Connue sous le pseudonyme de « Yass Naubelle », cette Française âgée de 30 ans avait été arrêtée le 13 juin dernier à l'aéroport de Marrakech alors qu'elle était sur le point de prendre son avion pour rentrer en France.

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Les policiers marocains avaient procédé à l'interpellation de l'influenceuse, suite à la publication d'une vidéo sur son compte TikTok où pas moins de 20 000 abonnés la suivent. Dans cette vidéo, la jeune femme accusait la police marocaine « d’arrêter même les filles (…) pour rien » et « de chercher à gratter de l’argent » en contrôlant les automobilistes.

« Yass Naubelle » y critiquait par ailleurs la conduite « dangereuse » des Marocains, établissant un parallèle douteux avec l'Algérie voisine, d'où elle est originaire.

« Je tiens à m’excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien. Quand je dis que vous ne savez pas conduire, j’ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c’est une dinguerie, les gars » (Yass Naubelle)

Placée en détention provisoire dans la foulée de son arrestation, la jeune femme était poursuivie pour « diffusion et publication d’allégations et de faits mensongers dans le but de porter atteinte à la vie privée de personnes ou de les diffamer », ainsi que pour « outrage à un organisme institué par la loi ».

Le tribunal correctionnel de Marrakech l'a finalement condamnée à un an de prison ferme, ce lundi 22 juin. L'influenceuse, qui a 10 jours pour faire appel de cette décision, a par ailleurs écopé d'une amende de 190 euros.