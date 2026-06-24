Une influenceuse française accuse la police marocaine de corruption... elle est condamnée à 1 an de prison

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L'influenceuse française Yass Naubelle

Une influenceuse française a été condamnée à de la prison ferme au Maroc pour outrage envers la police. Précisions.

Dans certains pays, il vaut mieux ne pas s'en prendre verbalement à la police.

C'est notamment le cas au Maroc, où la moindre critique, y compris lorsqu'elle n'est pas formulée de manière frontale, peut vous mener tout droit devant la justice. Une influenceuse franco-algérienne vient de l'apprendre à ses dépens après avoir été condamnée à de la prison ferme par le Royaume chérifien, pour avoir accusé la police locale de « corruption ».

L'influenceuse française Yass Naubelle Crédit photo : capture d'écran / TikTok

Elle écope d'une peine de prison ferme au Maroc, pour avoir accusé la police de corruption

Connue sous le pseudonyme de « Yass Naubelle », cette Française âgée de 30 ans avait été arrêtée le 13 juin dernier à l'aéroport de Marrakech alors qu'elle était sur le point de prendre son avion pour rentrer en France.

La suite après cette vidéo

Les policiers marocains avaient procédé à l'interpellation de l'influenceuse, suite à la publication d'une vidéo sur son compte TikTok où pas moins de 20 000 abonnés la suivent. Dans cette vidéo, la jeune femme accusait la police marocaine « d’arrêter même les filles (…) pour rien » et « de chercher à gratter de l’argent » en contrôlant les automobilistes.

« Yass Naubelle » y critiquait par ailleurs la conduite « dangereuse » des Marocains, établissant un parallèle douteux avec l'Algérie voisine, d'où elle est originaire.

« Je tiens à m’excuser auprès de mon peuple, le peuple algérien. Quand je dis que vous ne savez pas conduire, j’ai vu pire que vous. Le peuple marocain, c’est une dinguerie, les gars » (Yass Naubelle)

@yass_naubelle #vacation #maroc #marrakech #sun #onelife ♬ son original - JG’

Placée en détention provisoire dans la foulée de son arrestation, la jeune femme était poursuivie pour « diffusion et publication d’allégations et de faits mensongers dans le but de porter atteinte à la vie privée de personnes ou de les diffamer », ainsi que pour « outrage à un organisme institué par la loi ».

Le tribunal correctionnel de Marrakech l'a finalement condamnée à un an de prison ferme, ce lundi 22 juin. L'influenceuse, qui a 10 jours pour faire appel de cette décision, a par ailleurs écopé d'une amende de 190 euros.

Maroc
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Mathieu D'Hondt

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

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