Découvrez The Island Walk, un sentier pédestre qui offre des vues à couper le souffle sur une île pittoresque du Canada

Au Canada, le sentier pédestre The Island Walk est parfait pour les randonneurs : il permet d’admirer des paysages à couper le souffle, de se promener dans de charmants petits villages et de goûter les fruits de mer locaux.

Vous avez envie de voyager au Canada et de faire une longue randonnée pour découvrir des paysages incroyables ? Dans ce cas, vous pouvez découvrir The Island Walk, un nouveau sentier pédestre qui a accueilli ses premiers randonneurs en 2021.

À voir aussi

Crédit photo : @theislandwalk

Ce sentier long de 435 kilomètres forme une boucle autour de l’Île-du-Prince-Édouard, surnommée « l’île gastronomique du Canada ». Cette île pittoresque et pleine de charme est la plus petite province du pays et est célèbre pour ses fruits de mer comme les huîtres et le homard.

« The Island Walk vous donnera le temps de ralentir et d’être présent dans vos pensées et votre voyage quotidien, tout en découvrant la beauté simple de l’île qui vous entoure », a déclaré Bryson Guptill, le créateur de The Island Walk.

Crédit photo : @theislandwalk

Un sublime sentier côtier au Canada

Pendant votre parcours sur The Island Walk, vous pourrez vous arrêter sur des plages de sable fin pour profiter d’une baignade et vous rendre sur des points de vue panoramiques pour admirer des paysages à couper le souffle. Les deux villes principales de l’île sont Charlottetown, qui possède un aéroport, et Summerside. Le sentier permet également de visiter de charmants petits villages.

Crédit photo : @theislandwalk

Ce parcours est idéal pour les randonneurs aguerris comme pour les marcheurs occasionnels qui aiment profiter de la nature. Il contient des parties en bord de mer, des sections historiques, des chemins en terre rouge ou encore des rues paisibles : il y en a pour tous les goûts.

Pour faire le tour entier du parcours, il faut compter 32 jours de marche, en parcourant 12 à 15 kilomètres par jour. Bien entendu, il est possible de quitter le sentier et d’y revenir quand on veut pour poursuivre sa promenade.

Crédit photo : @theislandwalk

Si vous souhaitez visiter The Island Walk, il est conseillé de s’y rendre à la mi-mai ou fin octobre. Les mois de juillet et août sont moins favorables car la période estivale attire de nombreux touristes. En octobre, vous pourrez profiter des magnifiques couleurs de l’automne.