À 72 ans, il s'apprête à participer à l'une des épreuves les plus dures au monde

Christian Bourbon, homme passionné de course à pied, âgé de 72 ans, s’est lancé un pari fou : participer à l’ultra-trail du Mont-Blanc. Explications.

Dans un portrait réalisé par nos confrères du Huffington Post, on découvre Christian Bourbon. Cet homme âgé de 72 ans est un passionné de course à pied et notamment de marathon. Alors qu’il s’est lancé dans cette pratique il y a quelques années seulement, l’homme a décidé de relever un nouveau challenge : participer à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.



Crédit : IStock

Un passionné qui a commencé à 50 ans

Cette compétition à réaliser près de quatre marathons en 46 heures. Oui, vous avez bien lu. Cette course fait partie des plus difficiles du monde avec une distance totale de 173 km et dépassant les 9 000 mètres de dénivelé positif (D +).

Comme le rapporte le Huffington Post, le passionné a commencé la course à l’approche de la cinquantaine : “J’avais 48 ans quand je me suis réellement mis à courir. C’était principalement de la course sur route au départ, et après, je me suis lancé sur des sentiers dans les bois, en campagne, et dans les montagnes de chez nous.” Ce qu’il aime le plus ? Les paysages qu’il découvre sur sa route : “Le matin, quand vous partez à l’aube et que vous croisez un chevreuil ou même un lapin, ça égaie la journée.”

Crédit : Huffington Post

Un trail risqué

Dans cette interview, l’homme raconte qu’il a déjà réalisé plusieurs compétitions et trails, notamment celui de la LyonSaintéLyon en décembre 2022, qui parcourt 156km. Malheureusement, ses jambes ont lâché avant l’arrivée. Il a également réalisé “le Trail des trois couvents, la Course de la Résistance et L’Infernal trail des Vosges”. Le sportif n’en reste pas moins motivé pour son grand challenge : “si je veux être dans les temps, je ne peux pas dormir la première nuit. Je ferai une micro-sieste la deuxième nuit seulement si je suis en avance”, a-t-il confié. Toutefois, il assure qu’il ne prendra pas de risques inutiles : “Je serai capable de dire stop si mon corps ne suit plus”. Un témoignage impressionnant. Pour rappel, l’Ultra Trail du Mont Blanc a déjà commencé puisqu’il se déroule du 28 août 2023 au 3 septembre prochain. À suivre de près donc…

Crédit : IStock