À 80 ans, il finit l'une des épreuves d'endurance les plus difficiles au monde

En Australie, George Hulse, âgé de 80 ans, a participé à un Ironman, l’une des épreuves d’endurance les plus difficiles au monde. En plus de 16 heures, l’octogénaire a fini le parcours et a franchi la ligne d’arrivée.

Un championnat Ironman s’est tenu il y a quelques jours en Australie. Cet événement sportif se présente sous la forme d’un triathlon puisque les participants doivent faire de la natation, du vélo et de la course à pied.

Crédit photo : @ironmanoceania

Avec son parcours de 226 km, il s’agit de l’une des épreuves d'endurance les plus difficiles au monde.Cette année, un concurrent pas comme les autres s’est présenté à l’événement. Il s’agit de George Hulse, un homme âgé de 80 ans.

Il finit un triathlon de 226 km

George Hulse a commencé par nager 3,9 km pendant 1h30. Après une transition de 16 minutes, il est monté sur son vélo et a parcouru 180 km en 7h47. Enfin, après une courte pause de 11 minutes, l'octogénaire a fini avec le marathon en courant 42,2 km en 6h38.

En plus de 16 heures, George Hulse est donc venu au bout de cette course. Quand il a franchi la ligne d’arrivée, les poings levés en signe de victoire, il a reçu une véritable ovation. Bien qu’il soit arrivé plus de huit heures après les vainqueurs du parcours, Braden Currie et Kylie Simpson, ses fans n’ont pas hésité à l’attendre à l'arrivée pour le féliciter pour son parcours. Un exploit incroyable pour un homme de cet âge.