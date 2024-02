À 99 ans, elle décroche trois records du monde en natation

Âgée de 99 ans, Betty Brussel est une nageuse hors pair. À tel point qu’elle a réussi à battre trois records du monde lors d’une compétition ce samedi 20 janvier, au Canada.

Ne lui parlez pas d’âge ! La canadienne Betty Brussel a encore fait des prouesses lors d’une compétition de natation à Saanich, au Canada. En effet, elle a battu trois records du monde !

Du haut de ses 99 ans, elle a participé à plusieurs épreuves dans la catégorie 100 ans et plus, les catégories étant basées selon les années de naissance. Née en 1924, c’est donc chez les 100 ans et plus que Betty Brussel a fait sensation.

Elle a battu les records du monde dans sa catégorie d’âge en 400 mètres nage libre avec un chrono de 12’’53, puis en 50 mètres dos en 1’24’’91 et en 50 mètres brasse en 1’56’’22. Une incroyable performance pour celle qui s’est lancée dans les compétitions de natation à l’âge de… 68 ans !

Betty Brussel a découvert la natation quand elle était encore très jeune, avant la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, elle vivait à Amsterdam et a appris à nager dans les canaux de la célèbre ville hollandaise. Installée en Colombie-Britannique avec son mari depuis 1959, elle a donc attendu ses 68 ans pour se lancer dans le grand bain des compétitions.

“Je suis vraiment très chanceuse. Je suis en bonne santé et je ne prends aucun médicament. Je me sens mieux quand j’en sors que quand j’y entre. La natation est mon amour. Cela me fait oublier tous mes soucis et je me sens bien”, confie la triple recordwoman auprès du média canadien Globe and Mail.

“Betty établira des records à peu près à chaque fois qu’elle nagera”

Ces trois records sont de même à nuancer par rapport à sa catégorie d’âge. Par exemple, son record sur le 50 mètres brasse a été possible car il n’y avait aucun record établi dans cette discipline jusqu’ici. Son entraîneuse, Stanley Wilson, s’est donc permis d’annoncer que ces records n’allaient pas être les derniers pour Betty Brussel : “Betty établira des records du Canada et du monde à peu près à chaque fois qu’elle nagera”.

Soutenue lorsqu’elle s’aligne sur son plot de départ, Betty Brussel a la particularité de porter un pacemaker après avoir subi une attaque cardiaque il y a plus de 20 ans. Malgré son âge, elle reste totalement autonome dans sa vie de tous les jours. Elle se rend deux fois par semaine à la piscine, tricote, brode, fait de longues promenades et lit beaucoup. Depuis le décès de son mari, elle vit seule avec son chat Mika. Elle possède aussi un téléphone portable pour les urgences, même si elle avoue ne connaître personne : “Tous mes amis sont morts. Qui vais-je appeler ?”.

Si elle avoue parfois se sentir vieille, elle considère la piscine comme sa fontaine de jouvence. Ses exploits sportifs ont naturellement attiré l’attention médiatique, à tel point que deux cinéastes l’ont suivie plusieurs mois afin de réaliser un documentaire sur elle, qui devrait sortir dans le courant de l’année.