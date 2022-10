« C'est la fin d'un beau chapitre de ma vie » : Franck Ribéry annonce la fin de sa carrière de footballeur

Blessé aux genoux, Franck Ribéry a annoncé la fin de sa carrière de footballeur ce vendredi 21 octobre. Après 22 ans de carrière, le sportif a marqué l’histoire de l'équipe de France et du Bayern Munich.

Clap de fin pour une légende du football français. Après un an passé dans le club italien de l’US Salernitana, Franck Ribéry a annoncé qu’il prenait officiellement sa retraite de footballeur ce vendredi 21 octobre, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Le footballeur souffrait de graves blessures aux genoux depuis son arrivée chez les Granata en automne 2021. Il a joué son dernier match le 14 août dernier avant de s’absenter à cause de ses blessures handicapantes. Finalement, sa santé a eu raison de lui puisque Franck Ribéry a été contraint de prendre sa retraite de footballeur.

« La douleur à mon genou n’a fait qu’empirer et les médecins sont formels : je n’ai plus le choix, il faut que j’arrête de jouer. Je dois donc mettre un terme à ma carrière de joueur professionnel », a-t-il déclaré.

Franck Ribéry, la star du Bayern Munich

Âgé de 39 ans, Franck Ribéry a eu une grande carrière de footballeur qu’il a débuté tardivement. Après avoir été exclu du centre de formation de Lille parce qu’il était trop turbulent, il est allé dans plusieurs clubs avant de se faire un nom. Sa carrière a explosé lors du Mondial 2006 où l’équipe de France est allée jusqu’en finale. Mais c’est surtout au sein du Bayern Munich que Franck Ribéry a brillé.

En 2013, le joueur remporte un triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions avec son club. Cette année-là, il passe à côté du Ballon d’or et se classe en troisième position après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Avec ses 23 titres remportés au sein du Bayern Munich, Franck Ribéry devient une star du club allemand et de l’équipe de France.

Franck Ribéry prend sa retraite

Après 22 années de carrière professionnelle, le temps de la retraite et du repos a sonné pour Franck Ribéry. Cependant, le sportif ne compte pas s’arrêter là pour autant puisqu’il a plusieurs projets en tête, qui restent pour le moment incertains. Il pourrait avoir une place dans l’US Salernitana en temps que dirigeant, dans l’encadrement technique ou auprès de la direction.

« C’est la fin d’un beau chapitre de ma vie. C’est la fin d’un chapitre, celui du joueur, mais pas la fin de mon histoire professionnelle, vous pouvez en être sûr, a-t-il affirmé. Alors je vous dis à très bientôt pour le début d’un nouveau beau chapitre. »

