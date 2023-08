Ça sent « comme le salon de Snoop Dogg » : quand le... cannabis vient perturber l'US Open de tennis

Depuis le début de l’US Open, certains joueurs ont fait remarquer que l’air sentait le… cannabis, à tel point que les organisateurs ont ouvert une enquête.

Alors que l’US Open de tennis bat son plein à Flushing Meadow dans la Grosse Pomme, il semble flotter dans le ciel new-yorkais comme un doux parfum d’euphorie.

À moins que ce ne soit autre chose…

Depuis le début du tournoi, beaucoup de joueurs se plaignent en effet d’une forte odeur de… cannabis qui viendrait perturber certaines rencontres.

Image d'illustration. Crédit photo : Wikimedia Commons

Le cannabis s’invite à l’US Open

Et certains ne se sont pas fait prier pour le faire remarquer, non sans une certaine pointe d’humour, à l’image d’un Alexander Sverev

« Le court n°17 sent définitivement comme le salon de Snoop Dogg. Oh mon dieu, c’est partout. Tout le court sent la weed », s’est amusé la tête de série n° 12 en faisant allusion au célèbre rappeur américain, dont le goût prononcé pour le cannabis est bien connu.

Ayant disputé son match contre le Japonais Taro Daniel (4-6, 6-4, 6-2, 7-6) sur ce même court n°17, le Français Gaël Monfils a fait le même constat que son homologue allemand et en directement fait part à l’arbitre de la rencontre.

« Ça sent fort là, non ? Wouah, c’est n’importe quoi », a-t-il ainsi lancé dans une séquence devenue virale sur la toile.

"Ça sent fort là non ? "



Quand Gaël Monfils se plaint de l'odeur de... marijuana sur le court #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/0OJvlM2Wzy — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2023

L'an dernier, le fantasque joueur australien Nyck Kyrgios, qui s'avère être asthmatique, avait déjà fait ce constat en se plaignant d'être gêné par des odeurs de Marijuana.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Face aux plaintes de plusieurs joueurs, la Fédération américaine de tennis n’a donc eu d’autre choix que d’ouvrir une enquête afin de comprendre d’où pouvaient bien provenir ces vapeurs de cannabis. Mais les locaux ne sont pas dupes et savent pertinemment d'où viennent ces odeurs. Et pour ces derniers, le coupable désigné n'est autre que le parc corona, un immense espace vert de la ville de New York qui jouxte plusieurs courts de l'USTA National Tennis Center.

Dans ce parc du Queens, d'une superficie de 5 km2 environ, de nombreux badauds fument en effet du cannabis, ce qui est strictement interdit. Bien que la consommation à des fins récréatives soit tolérée à New York, fumer de l'herbe est ainsi prohibé dans les espaces verts mais aussi « à l’intérieur et sur les terrains des stades sportifs ».

Tant que des fumeurs continueront à prendre du bon temps au Corona Park, les joueurs risquent donc d'être importunés.