Ce sport très populaire supprimé des prochains JO de Los Angeles 2028 pour la première fois en 100 ans ?

Sa gouvernance lui est reprochée et, de ce fait, ce sport qui rapporté 3 médailles à la France aux JO de Paris 2024 pourrait être écarté des prochaines olympiades.

La boxe a-t-elle fait son dernier tour de ring aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Pour la première fois depuis cent ans, il se pourrait que la discipline ne soit pas au programme des Jeux de Los Angeles 2028.

En cause, un conflit opposant le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de boxe (IBA). Depuis 2019, le CIO ne reconnaît plus l’IBA à cause de ses problèmes de gouvernance successifs. En effet, depuis 2020, l’IBA est présidée par le Russe Umar Kremlev et est financée par Gazprom.

Le Russe s’est fait un nom avec les mesures radicales qu’il veut imposer dans son sport : fin de la corruption des arbitres et payer les boxeurs à leur juste valeur, entre autres. Sauf que depuis, le CIO a retiré sa reconnaissance olympique à la boxe.

La boxe en sursis pour les JO de Los Angeles 2028

Crédit photo : Reuters

Pour Tokyo 2020 et Paris 2024, le CIO a dû faire appel à un tiers pour organiser les compétitions de boxe. Cependant, le CIO a fait savoir en 2023 qu’il ne ré-organiserait pas lui-même une compétition de boxe pour d’autres Jeux olympiques.

« Notre position est très claire : le CIO n'organisera pas la boxe à Los Angeles sans partenaire fiable », assénait encore Thomas Bach, le patron du CIO, vendredi 9 août.

Pour éviter ce scénario catastrophe pour les amoureux du ring, il faut trouver une nouvelle fédération internationale qui aura la charge d’organiser les futurs tournois olympiques. Le CIO a annoncé qu’il prendra sa décision « l’an prochain » afin de trancher si la boxe pourra être de la partie à LA 2028.

Il se pourrait que ce soit l’instance américaine World Boxing qui prenne le relais. Mais sa candidature ne fait pas l’unanimité chez les différentes fédérations nationales. Ces dernières sont plus attachées à l’IBA car elle offre plus de garanties financières. Alors, pour tenter de les faire changer d’avis, le CIO a d’ores et déjà prévenu : « tout boxeur dont la fédération nationale adhère à l'IBA ne pourra participer aux JO-2028 de Los Angeles ». Joli casse-tête en perspective…