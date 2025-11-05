Testez votre forme physique en une minute seulement grâce à ce test simple mais efficace

Vous voulez savoir si vous êtes en bonne forme physique ? Réalisez ce test qui vous prendra seulement une minute.

Il n’est pas toujours évident de savoir si l’on est en bonne forme physique. Pour vous aider à en apprendre un peu plus sur vous-même, il existe quelques tests que vous pouvez effectuer. Vous pouvez par exemple utiliser une simple chaussette pour mesurer votre équilibre et votre forme, ou faire le test de l’escalier et voir si vous pouvez monter un certain nombre de marches en un temps record.

En plus de cela, il existe un autre test simple et rapide, qui est devenu une trend sur TikTok. Surnommé le “dead hang”, le principe est simple : vous devez vous suspendre à une barre à traction. Attention seulement à ne pas sauter pour attraper la barre et à utiliser un banc ou une marche. Les paumes doivent être tournées vers l’avant et les mains doivent être légèrement plus larges que les épaules.

Des effets bénéfiques

Cette position procure un soulagement immédiat pour le dos. Pour cette raison, il est recommandé de faire ce geste si vous avez passé plusieurs heures assis devant un bureau, afin de détendre votre colonne vertébrale, comme le conseille le site theguardian. Mais cette position a également un autre avantage.

En effet, ce test permet de mesurer votre forme physique en prenant en compte votre force de préhension, c’est-à-dire la force de poigne. Selon les experts, il existe un lien entre la force de la poigne et la santé.

Mesurer sa forme physique

Pour savoir si vous êtes en bonne santé, vous devez être capable de tenir 60 secondes accroché à la barre de traction si vous êtes un homme, et 30 secondes pour une femme. Si vous arrivez à tenir longtemps, c’est le signe d’une bonne masse musculaire et d’une bonne santé générale.

Si vous ne parvenez pas à atteindre cet objectif, ne désespérez pas : vous pouvez vous entraîner. Commencez par des sessions très courtes de 10 à 15 secondes et répétez l’exercice trois fois. Ainsi, vous vous améliorerez, soulagerez votre dos et serez en meilleure forme.