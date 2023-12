Comment bien choisir ses skis pour cet hiver ?

On vous explique aujourd’hui comment bien choisir vos skis, grâce aux précieux conseils de Kévin Demozay, grand spécialiste du free ride.

L’hiver approche à grands pas et la neige va très bientôt refaire son apparition en altitude.

Et l'arrivée des premiers flocons annonce la réouverture des stations de ski, pour le plus grand bonheur des férus de sports d'hiver. Cette année, ce sont Tignes et Val-Thorens qui ouvriront leurs portes en premier, dès le 25 novembre.

Des milliers de skieurs y sont attendus pour le début de cette saison hivernale 2023/2024, que les professionnels du secteur espèrent agréable.

Crédit photo : Istock

Comment bien choisir ses skis ?

Vous qui nous lisez ferez peut-être partie de ce contingent qui viendra arpenter les quelque 8 000 km de pistes du domaine skiable français. Si tel est le cas, nul doute que vous aurez à cœur de bénéficier du meilleur équipement possible. Et pour cela, rien de tel qu'un expert en la matière : l'enseigne Sport 2000.

La marque propose en effet plusieurs gammes de skis adaptés à tous les niveaux. Du matériel que l'on vous présente dans cet article avec les précieux conseils de Kévin Demozay, skieur français spécialiste du free ride.

Crédit photo : Istock

Ski pour débutant : (exemple ski bleu - Elan Explore 74)

Si vous n'avez jamais skié de votre vie, ou si l'un de vos enfants s'apprête à le faire pour la toute première fois, alors il vous faudra bien évidemment choisir des skis pour débutants. Comme l'explique Kévin Demozay, dans ce cas de figure, il vous faut un matériel facile d'usage et peu exigeant physiquement qui va permettre un apprentissage progressif. Privilégiez donc le ski Elan Explore 74 qui est parfait pour une telle utilisation. Il est souple et fin (70/85 au patin), ce qui permet de gommer les aspérités des pistes, facilitant ainsi la mise en virage mais aussi l'appui pour la technique dite du "chasse-neige".

Ski intermédiaire / confirmé : (exemple ski rouge - Rossignol Forza 20° X / ski noir - Salomon E S/Max F8 XT)

Faire du ski chaque année ne fait pas forcément de vous un expert, surtout si vous n'en faites qu'une semaine ou deux par an. Néanmoins avec cette expérience, vous pouvez aisément vous passer d'un matériel prévu pour les débutants et vous équipez avec des skis intermédiaires. Ces derniers sont toujours aussi étroits mais avec des champs droits qui permettent d'avoir une meilleure accroche sur la neige. C'est notamment le cas du modèle Forza 20° X de la marque Rossignol, qui est idéal. Les plus chevronnés préféreront sans doute le modèle E S/MAX F8 XT de chez Salomon.

Ce genre de ski "donnera plus de dynamisme et de répondant" et "la prise de vitesse sera plus sûre", détaille ainsi Kévin Demozay qui précise par ailleurs que "ce ski permet aussi bien de pratiquer sur neige dure que sur poudreuse".

Ski expert : (exemple ski diamant - Rossignol Hero Elite MT CA)

Enfin, concernant les skieurs experts pour lesquels les pistes n'ont plus de secret, Kevin Demozay conseille "soit un ski de slalom", soit "un ski de freeride en 105 au patin"." Le ski de slalom va être lourd, fin et extrêmement rigide afin d'être très précis pour découper la neige et dans son appui", explique-t-il. Quant au ski de freeride, il "sera large avec un double rocker afin de passer sur tout type de neige", précise encore l'intéressé.

Grace à ces précieux conseils, vous êtes désormais parés pour acheter les skis qui vous correspondent pour vos prochaines vacances à la montagne !