Ils assistent à un match de football américain et finissent... amputés

Des personnes ayant assisté à une rencontre sportive, disputée dans un froid polaire outre-Atlantique, ont subi des amputations.

C'est une affaire épineuse qui secoue la très puissante et suivie ligue nord-américaine de football américain.

Des supporteurs de la franchise de Kansas City ont été amputés après avoir assisté à l'un des matches les plus froids de l'histoire du championnat national.

Arrowhead Stadium de Kansas City. Crédit photo : IStock

Cette rencontre de play-off - qui opposait les Kansas City Chiefs et les Miami Dolphins - s'est déroulée le 14 janvier dernier dans l'enceinte de l’Arrowhead Stadium de Kansas City (Missouri) par une température glaciale de... -20°C. Chose encore plus incroyable, le ressenti atteignait ce jour-là les -33°C en raison notamment du vent, selon l'agence américaine Associated Press.

Le froid était tel qu'il avait provoqué une fissure dans le casque du quarterback star, Patrick Mahomes, suite à un plaquage rugueux, comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

A piece of Patrick Mahomes' helmet came flying off. pic.twitter.com/m2bFObIhnq — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) January 14, 2024

Ces conditions climatiques extrêmes ont causé de graves engelures chez plusieurs spectateurs présents dans les travées du stade. Selon le Centre médical de recherche de Kansas City, certaines de ces victimes ont été contraintes de subir une amputation au niveau des doigts et des orteils.

L'hôpital a par ailleurs indiqué que d'autres opérations chirurgicales n'étaient pas à exclure. De nouvelles personnes pourraient donc être amputées dans les jours à venir.

Cette rencontre aurait-elle dû être maintenue malgré les températures ? La question mérite d'être posée. Quant à savoir si les victimes vont poursuivre la NFL, il est encore trop tôt pour le dire.

Si ce match entre Kansas City et Miami a été disputé dans des conditions dantesques, il n'est toutefois pas le plus froid de l'histoire de la NFL. Ainsi en 1967, la rencontre opposant les Packers de Green Bay et les Cowboys de Dallas avait été disputée alors que le mercure affichait une température négative de -25°C, avec un ressenti inouï de... -44.