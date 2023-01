Les images choquantes d'un joueur de football américain, victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain

Cette nuit, un joueur de football américain, Damar Hamlin, a été victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain, après avoir effectué un plaquage. Les secours ont réanimé le joueur et ont pris soin de lui avant de l’emmener à l’hôpital où il reste en état critique.

ESPN

C’est une image que personne ne veut voir, surtout lorsqu’on assiste à un spectacle qui doit offrir plus de bonheur que de l’effroi. Elle nous rappelle l’affreuse image de Christian Eriksen, victime d’un arrêt cardiaque lors du match de l’Euro 2021 entre le Danemark et la Finlande.

Le meneur de jeu danois avait été réanimé au bout de très longues minutes, avant d’être transporté à l’hôpital dans un état stable. Depuis, Christian Eriksen a reçu la pose d’un pace-maker et a même pu reprendre le fil de sa carrière au très haut niveau.

C’est tout ce que l’on souhaite aujourd’hui à Damar Hamlin, âgé de 24 ans seulement, même si l’essentiel est qu’il ait la vie sauve. Joueur de la ligne défensive des Buffalo Bills, il a été victime d’un arrêt cardiaque en plein match. Après avoir effectué un plaquage sur l’attaquant adverse, il s’est relevé normalement avant de s’écrouler subitement.

Getty Images

Rapidement, les joueurs autour de lui et les arbitres alertent les médecins. Une course contre la montre s’entame alors pour lui sauver la vie.

Le joueur “sous sédatifs et dans un état critique”

Les secours vont opérer des massages cardiaques durant une dizaine de minutes, sous le regard impuissant de ses coéquipiers, des adversaires, de tout un public, de tous les fans, qu’ils soient dans le stade ou devant leur télévision.

AP

On voit des joueurs à genoux, priant, d’autres levant les yeux, en larmes, vers le ciel. Damar Hamlin, sans vie sur la pelouse de longues minutes, est réanimé et est transporté vers l’hôpital. Sa mère, qui était dans les tribunes, le rejoint dans l’ambulance.

AP

Le match, qui avait commencé depuis neuf minutes, est interrompu définitivement alors que les Bengals de Cincinnati menaient 7-3. Qu’importe l’essentiel est ailleurs.

Des fans des deux équipes se sont réunis devant la clinique pour se rassembler avec des bougies et envoyer des prières pour que le joueur se remette.

AP

Depuis, la franchise des Buffalo Bills a communiqué sur l’état de santé de son joueur et pour le moment, Damar Hamlin reste “sous sédatifs et dans un état critique”. Il restera sous surveillance, pour des examens et des soins.

AP

Drafté en 6ème position en 2021 par les Bills, Damar Hamlin était devenu un titulaire indiscutable pour sa seconde saison, au sein de la défense de Buffalo, l’une des favorites pour le titre NFL.