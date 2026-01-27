Un léopard des neiges mutile une skieuse qui s'était approchée pour prendre un selfie

En Chine, une skieuse a eu la mauvaise idée de s’approcher d’un léopard des neiges pour prendre une photo.

Ce qui devait être une sortie de ski ordinaire s’est transformé en bain de sang. La semaine dernière, une skieuse chinoise a aperçu un léopard des neiges (ou panthère des neiges) sur un chemin. Elle a alors eu un geste qui a mis sa vie en danger.

Un léopard des neiges attaque une skieuse

Les faits se sont produits vendredi 23 janvier dans le comté de Fuyun, à la frontière entre la Chine et la Mongolie. Selon les informations relayées par les médias chinois, la touriste a repéré le rare félin alors qu’elle revenait vers son hôtel après une journée de ski.

Celle-ci s’est approchée à moins de trois mètres de l’animal pour le photographier dans son élément. C’est dans ce contexte que la femme a été attaquée par le prédateur. Il s’est jeté sur elle et l’a mordue au visage.

Cette scène a été immortalisée en vidéo et diffusée sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on voit la victime, vêtue d’une combinaison violette, étendue dans la neige, tandis que le léopard semble surveiller sa proie.

Cette attaque aurait pu prendre une tournure encore plus dramatique sans l’intervention d’un moniteur de ski, qui a réussi à chasser le gros chat sauvage en agitant ses bâtons.

Une fois le félin parti, la skieuse a été secourue par des témoins. Lors de sa prise en charge, cette dernière avait le visage ensanglanté. Pa chance, son casque de ski lui a évité des blessures plus graves.

Un prédateur agressif

Toujours selon nos confrères, la victime a été transportée d’urgence à l’hôpital, où son état a été jugé stable. Cet incident survient alors que les autorités chinoises ont émis un avertissement aux visiteurs concernant les multiples observations récentes de léopards des neiges dans la région.

« Les léopards des neiges sont de grands prédateurs dotés d'une forte tendance agressive. Lorsque vous traversez cette zone, veuillez vous déplacer rapidement et ne pas vous attarder. Ne sortez pas de votre véhicule et ne vous approchez pas pour prendre des photos, et ne vous promenez jamais seul dans les environs », ont indiqué les forces de l’ordre locales.

La visiteuse séjournait dans géoparc mondial de Keketuohai, classé par l’UNESCO, situé dans le Xinjiang, territoire autonome du nord-ouest de la Chine. La veille de l’attaque, un léopard des neiges a été aperçu par des voyageurs près d'une maison d'hôtes.

« Nous l'avons vu hier soir, à quelques kilomètres de l'endroit où l'attaque a eu lieu, mais nous ne pouvons pas confirmer s'il s'agit du même léopard des neiges », a déclaré le propriétaire de l’établissement.

La Chine abrite environ 60 % de la population mondiale de léopards des neiges sauvages. Malheureusement, cette espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Les attaques de léopards des neiges sur des humains sont extrêmement rares en raison de la nature timide et insaisissable de cet animal.