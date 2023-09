Faire du sport le soir : est-ce déconseillé et pourquoi ?

Nous connaissons tous les bienfaits du sport sur la santé physique, mais aussi mentale. Le problème c'est que cette activité demande du temps libre régulier. Or, dans la semaine, le choix est assez restreint. C'est pourquoi nous sommes nombreux à nous retrouver dans des salles de sport le soir. Mais s'agit-il d'un moment opportun pour se dépenser ?

Quel est le moment idéal pour faire du sport ?

En réalité, il n'y a pas de moment idéal pour faire du sport. Ou plutôt, il est différent pour chacun d'entre nous. Car certains se sentent plus enclins à se dépenser le matin quand d'autres se sentent plus énergiques l'après-midi ou en fin de journée. Ainsi, pour profiter de tous les bienfaits de l'activité physique, il faut avant tout écouter son corps.

Vous ne savez pas trop ce qui pourrait vous convenir ? Tentez, avant tout, de respecter votre horloge biologique. Si vous avez tendance à vous sentir fatigué dès le début de soirée, si vous prenez toujours soin de vous coucher tôt, mieux vaut pratiquer une activité physique le matin. En revanche, si vous avez l'habitude de vous coucher tard, vous pouvez vous entraîner en fin de journée.

Quoi qu'il en soit, faites en sorte de ne pas surcharger votre emploi du temps. Car le sport ne doit pas rendre votre quotidien encore plus difficile qu'il ne l'est. Cette activité doit vous offrir une échappatoire, un vrai moment de détente. Et en cas de grosse fatigue, mieux vaut sauter une séance, d'autant plus si elle a lieu tard le soir.

Comment l'activité physique impacte-t-elle le sommeil ?

Le sport est bénéfique à tous les niveaux. Il permet de prendre soin de sa silhouette, d'entretenir son cœur et de lutter contre le stress. Et cet effet relaxant est particulièrement intéressant en fin de journée, lorsque la tête est remplie de soucis liés au travail. Et comme l'activité physique fatigue le corps, le sommeil pourrait être plus facilement accessible.

Mais ce n'est pas toujours le cas. Car si l'activité physique peut favoriser l'endormissement le soir venu, elle peut aussi entraîner l'effet inverse. Pourquoi ? Parce que pendant l'effort physique, l'organisme ne permet pas le rafraîchissement naturel du corps. Ainsi, la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine, ne peut s'opérer. Voilà pourquoi après le sport, il arrive que l'on se sente énervé, une fois dans son lit.

Comment favoriser l'endormissement après une séance d'entraînement ?

Pour faire du sport le soir tout en préservant son sommeil, il faut mettre en place une petite routine. Avant tout, prévoyez l'heure de votre entraînement en considérant que le sommeil se fait ressentir environ deux heures après que le corps a commencé à fabriquer l'hormone du sommeil. De retour à la maison, une douche s'impose pour aider le corps à se refroidir. Ensuite, il faut créer une ambiance reposante en réduisant l'éclairage par exemple.

Un dernier conseil : laissez-vous quelques soirs de repos pour récupérer. Sans pause, votre corps ne sera pas en mesure de suivre le rythme.