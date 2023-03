Il réalise 8 008 tractions pour collecter des fonds afin d'aider les personnes atteintes de démence

Jaxon Italiano, un jeune homme australien, a battu le record du monde de tractions puisqu’il en a réalisé 8 008 en 24 heures. En faisant tous ces efforts, le sportif souhaitait collecter des fonds pour aider les personnes atteintes de démence.

Jaxon Italiano est un Australien passionné de fitness et de musculation. En novembre 2022, il a battu le record du monde du plus grand nombre de tractions réalisées en 24 heures. Cette semaine, son titre a été officialisé par le Guinness World Records en personne.

Crédit photo : @jaxon_italiano

Au total, le jeune homme a effectué 8 008 tractions en une journée. Le précédent record était de 7 715 tractions. Pour y arriver, Jaxon s’est entraîné pendant huit mois consécutifs.

« Ce n’était certainement pas sans difficultés, mais je suis fier de dire que j’ai pu établir un nouveau record du monde avec 8 008 tractions, tout en battant le record de 12 heures avec 5 900 tractions. J’ai malheureusement dû laisser les 3,5 dernières heures inutilisées car je m’étais complètement épuisé. Un grand merci à tous ceux qui ont été impliqués et m’ont soutenu tout au long du chemin », a déclaré Jaxon.

Aider les personnes atteintes de démence

Si Jaxon a réussi un vrai exploit sportif, il a avant tout fait ça pour la bonne cause. Jaxon a trouvé le courage et la force de réaliser autant de tractions afin de collecter des fonds pour une cause qui lui tient à coeur. Au départ, chaque traction qu’il effectuait devait rapporter un dollar et pour cela, le jeune homme a créé une cagnotte en ligne. Cependant, les dons sont allés au-delà de son espérance car Jaxon a récolté 8 782 dollars australiens, soit 5 461 euros.

L’intégralité de cette somme a été reversée à Dementia Australia, une organisation caritative que Jaxon a connu en travaillant dans une maison de soins.

« Je vise à amasser 1 dollar pour chaque traction que je réussis à faire. Mais j’ai besoin de votre aide ! Veuillez faire un don pour soutenir mes efforts et m’aider à atteindre mon objectif de vaincre la démence. Tous les fonds collectés soutiendront le travail de Dementia Australia pour fournir des services de soutien vitaux aux personnes atteintes de démence, à leurs familles et à leurs soignants. Ces services comprennent les conseils, les groupes de soutien, l’éducation et la formation », a expliqué Jaxon sur sa page de collecte de fonds.

De gros efforts qui ont été récompensés pour le jeune sportif, fier d'aider les autres.