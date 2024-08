Une coureuse allemande exclue des JO 2024 après plusieurs plaintes de son petit ami et elle

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation allemande a dû sévir vis-à-vis de leur athlète Luna Bulmahn, priée de rentrer en Allemagne.

Le vendredi 2 août dernier, la piste d’athlétisme du Stade de France était le théâtre des séries du relais 4x400 mètres mixte. Si les Français s’étaient qualifiés pour la finale, ce n’était pas le cas du relais mixte allemand, qui a fini à une piteuse 7ème place lors de sa série.

À la sortie de cette épreuve, le coureur Jean-Paul Bredau n’avait pas caché sa déception et son incompréhension quant à la composition de son équipe :

“Tout ne s’est pas déroulé parfaitement avant la course. C’est pour cela que je n’avais pas l’énergie nécessaire. Des décisions ont été prises, mais tout le monde n’a pas été d’accord. La DLV (association allemande d’athlétisme) a été très claire : les quatre plus rapides devaient courir. Une autre décision a été prise”.

En résumé, il laissait entendre que les Allemands n’avaient pas aligné les coureurs les plus rapides. La grande sacrifiée a été Luna Bulmahn, qui est également la petite amie de Jean-Paul Bredau.

Crédit photo : All Over Press

Luna Bulmahn n’avait pas caché sa déception sur les réseaux sociaux, estimant qu’elle avait sa place dans ce relais mixte car elle était la deuxième femme la plus rapide de la délégation allemande. En effet, durant la saison d’athlétisme, Luna Bulmahn a couru plus vite qu’Alica Schmidt, choisie finalement à sa place.

“Oui, je suis la deuxième athlète allemande la plus rapide sur 400 mètres sur le papier. Non, je n’ai pas été sélectionnée pour le relais mixte. Ce n’est pas ma décision et cela ne dépend pas de moi”.