Cette vidéo scandaleuse d'une cavalière britannique l'oblige à se retirer des JO 2024

Une cavalière anglaise a déclaré forfait pour les Jeux olympiques, alors qu'elle est éclaboussée par un scandale sur fond de maltraitance animale.

Les épreuves d'équitation des Jeux olympiques de Paris 2024 n'ont même pas encore commencé qu'une polémique a déjà éclaté, entraînant le forfait d'une cavalière engagée dans le concours de dressage.

La Britannique Charlotte Dujardin, triple championne olympique de dressage et sextuple médaillée aux Jeux, vient d'annoncer qu'elle se retirait de la compétition après la diffusion d'une vidéo compromettante datant de plusieurs années. Elle a également été suspendue par les fédérations britanniques d'équitation et de dressage.

Crédit photo : @charlotte_dujardincbe / Instagram

Une cavalière anglaise déclare forfait pour les JO, après la divulgation d'une vidéo compromettante

Âgée de 39 ans, l'athlète anglaise est aujourd'hui dans la tourmente après la divulgation d'images sur lesquelles on la voit brutaliser un cheval à plusieurs reprises. Suite à la parution de cette vidéo, une enquête a par ailleurs été lancée par la Fédération équestre internationale.

La scène aurait été filmée en 2020 dans le cadre d'un cours de dressage privé que la cavalière donnait à une personne, au sein d'une carrière d'équitation.

Relayée par le Telegraph, la vidéo par laquelle le scandale est arrivé a été confiée au média britannique par une personne anonyme qui a porté plainte.

Selon l’avocat de cette dernière, « Charlotte Dujardin se trouvait au milieu de la carrière » et « a dit à son élève que son cheval devait davantage lever les jambes au galop ». La cavalière aurait ensuite « pris le long fouet » et « frappé le cheval plus de 24 fois en une minute et d'une manière très dure, très forte, très brutale. Comme un éléphant dans un cirque ».

Un témoignage accablant qui a eu raison de la cavalière, laquelle était pourtant annoncée comme l'une des favorites de sa discipline.

Crédit photo : @charlotte_dujardincbe / Instagram

Charlotte Dujardin a annoncé sa décision ce mardi 23 juillet sur Instagram, tout en assumant les faits qui lui sont reprochés.

« Une vidéo est sortie, datée d’il y a quatre ans, qui me montre commettre une erreur de jugement lors d'une séance de coaching. Légitimement, la Fédération internationale des sports équestres (FEI) enquête et j'ai pris la décision de me retirer de toutes les compétitions - y compris les JO de Paris - pendant le déroulement de ces investigations. Ce qui s'est passé était complètement hors contexte et ne reflète pas la façon dont j'entraîne mes chevaux ou dont j’entraîne mes élèves, mais il n'y a aucune excuse. J’ai profondément honte et j’aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là » (Charlotte Dujardin)

La cavalière a par ailleurs précisé qu’elle se tenait à disposition des autorités compétentes pour collaborer dans cette enquête.

Crédit photo :@charlotte_dujardincbe / Instagram

Et de conclure : « Je suis sincèrement désolé pour mes actions et dévasté d’avoir laissé tomber tout le monde, y compris l’équipe GB, les fans et les sponsors ».