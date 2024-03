Le premier footballeur ouvertement gay, Josh Cavallo, révèle qu'il s'est fiancé !

Il avait fait la Une de la presse lorsqu’il avait révélé son homosexualité au grand jour en 2021. Le footballeur australien Josh Cavallo vient d’annoncer ses fiançailles.

Il y a trois ans, Josh Cavallo secouait le monde du football en effectuant son coming out. Le milieu de terrain de l’Adélaïde United Football Club devenait ainsi le premier joueur professionnel de foot - et toujours le seul à ce jour - à faire une telle déclaration.

Sa prise de parole avait d’ailleurs été saluée par des grands noms du ballon rond, à l’instar d’Antoine Griezmann, de Zlatan Ibrahimovic ou encore de Gérard Piqué.

Aujourd’hui, le sportif s’exprime haut et fort sur son engagement dans la cause LGBTQ+ et partage des moments de sa vie privée avec ses fans. En ce mercredi 13 mars, il vient d’annoncer ses fiançailles avec son compagnon Leighton Morrell.

Un footballeur soutenu par son club

Josh Cavallo est désormais à l’aise pour partager un bout de sa vie. C’est dans cette optique qu’il a fait une grande annonce sur X et Instagram : « Je commence cette année avec mon fiancé », écrit-il fièrement à côté d’une photo où on le voit faire sa demande dans le stade de son club.

Crédit photo : Josh Cavallo/ Instagram

Puis, Josh Cavallo remercie son club qui l’a soutenu dans sa démarche et depuis son coming out : « Merci @adelaideunited d'avoir aidé à organiser cette surprise. Votre soutien infini compte tellement pour moi. Vous avez fourni un espace sûr dans le football, un espace que je n'aurais jamais cru possible dans mes rêves, et vous m'avez encouragé à vivre chaque jour de ma vie de manière authentique. C'était bien de partager ce moment privilégié sur le terrain, là où tout a commencé ».

Le footballeur s’était exprimé après les nombreux messages de haine reçus sur les réseaux sociaux et les avait comparés avec la bienveillance de l’Adélaïde United Football Club : « Je suis très fier de la croissance de mon club de football et de la communauté LGBTQIA+ dans le monde du football, mais nous devons nous rappeler qu'il reste encore énormément de travail à faire ».

Depuis quelque temps, Josh Cavallo est devenu le porte-parole des droits homosexuels dans le foot. Il souhaite faire évoluer les mentalités et aider les personnes à s'accepter comme elles sont.