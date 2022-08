Quiz : quel est votre niveau d'addiction à la Ligue 1 ?

L'intensité de la Premier League ou la technique de la Liga ne t'intéressent pas. Non, toi ce que tu kiffes c'est la « farmers league », notre bonne vieille Ligue 1 que le monde entier nous envie (ou pas). Mais quel est ton degré d'addiction au championnat de France ? Lance ce quiz et tu le sauras.

Le 17 juin dernier, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé le calendrier de la prochaine saison de football, pour le plus grand bonheur des amateurs de la Ligue 1 qui trépignent d'impatience à l'idée d'entamer un nouvel exercice.

Il faut dire que la trêve estivale est toujours un crève-cœur pour tous les supporteurs de football qui se respectent, lesquels se retrouvent sevrés de ballon rond pendant deux mois. Et cette année, plus encore que les précédentes, ce manque est accentué par le bouleversement du calendrier de la coupe du monde au Qatar, qui se déroulera, pour la première fois de l'histoire, en novembre et non pas en juin/juillet en raison des fortes chaleurs de l'été qatarien.

À quel point es-tu accro à la Ligue 1 ?

C'est donc avec impatience que les suiveurs de la Ligue 1 attendent la reprise, et c'est peu de le dire !

Tous sont déjà dans les starting-blocks, prêts pour cette nouvelle saison qui s'annonce encore alléchante, quoiqu'en disent les détracteurs qui qualifient notre championnat de ... « farmers league » (« Ligue de fermiers »).

Il est vrai qu'aux yeux de certaines mauvaises langues, le fan de Ligue 1 est un bien curieux spécimen qui, en dépit des critiques sur le championnat qu'il adule, demeure fidèle au rendez-vous à chaque saison.

Si tu te reconnais dans ces propos, il ne fait aucun doute que tu fais partie de cette fan base !

Cependant, connais-tu réellement ton niveau d'addiction à la Ligue 1 ? Fais le test et tu seras fixé !

