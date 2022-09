Roger Federer et Rafael Nadal en larmes : les meilleurs ennemis se disent adieu

À l’occasion de la Laver Cup, Roger Federer a fait son dernier match de sa carrière face à Rafael Nadal ce 23 septembre 2022. Et l’émotion était au rendez-vous.

Il s'agit sûrement de l’image sportive de l’année. À l’âge de 41 ans, le sportif Roger Federer a rendu sa raquette. Lors de la Laver cup, qui se déroulait ce vendredi à Londres, le champion mondial Roger Federer a mis un terme à sa carrière suite à une défaite en trois sets face à son meilleur ennemi Rafael Nadal.

Dès la fin du match, les deux sportifs n’ont pas réussi à contenir leur émotion. Tous les deux en larmes pour la retraite de Fédérer, les compagnons de jeu, éternels adversaires se sont soutenus et ont semblé plus complices que jamais.

Comme le rapporte Le Parisien, Roger Federer interrogé par la presse en sortie de match a déclaré à propos de sa relation avec Nadal : “Il y a eu une grande rivalité mais toujours un énorme respect avec nos familles, nos teams, jamais de gros problèmes.” Et les images parlent d’elles-mêmes.

