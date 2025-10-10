Tennis : vous pouvez gagner 1 million de dollars en gagnant un point contre des joueurs professionnels

L’Open d’Australie a créé un nouveau mini-tournoi qui devrait ravir les fans de tennis : 10 amateurs vont être sélectionnés pour jouer contre des joueurs professionnels. À la clé, la très belle somme de 1 million de dollars.

Le 7 octobre, l’Open d’Australie a dévoilé la création d’une toute nouvelle compétition. Il s’agit d’un mini-tournoi qui réunira joueurs amateurs et professionnels et qui sera organisé lors de la semaine des qualifications de l’Open d’Australie. Cet événement devrait ravir les fans de tennis puisque des joueurs amateurs auront l’occasion de défier des légendes du tennis.

Cette annonce a été faite par Craig Tiley, patron de l’Open d’Australie. Au total, 10 joueurs amateurs seront sélectionnés, ainsi que 22 professionnels. Selon Le Parisien, les joueurs amateurs seront qualifiés auprès des clubs de tennis à travers toute l’Australie. Un rêve pour de nombreux joueurs qui pourraient disputer un match avec leurs idôles comme les 10 plus grandes joueuses de tennis de l'histoire.

“Les inscriptions seront bientôt ouvertes dans les clubs à travers le pays, et au cours de la semaine d’ouverture, les finalistes s’affronteront pour avoir la chance d’affronter les pros sur le Rod Laver Arena. Vous avez maintenant un million de raisons de prendre une raquette et de vous préparer pour janvier !” a déclaré Craig Tiley, selon Ouest-France.

1 million de dollars à la clé

Le match se déroulera en un seul point et le serveur sera déterminé après un “pierre, feuille, ciseaux”. Le vainqueur du match poursuivra l’aventure en affrontant le joueur suivant tandis que le perdant sera éliminé de la compétition. Le vainqueur du tournoi remportera la très belle somme de 1 million de dollars, soit 565 000 euros.

Pour le moment, côté professionnels, seul Carlos Alcaraz a annoncé sa participation. Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement est organisé. L’année dernière, l’Open d’Australie avait rassemblé 16 joueurs de tennis amateurs et 16 professionnels dans un tournoi, en promettant une récompense de 60 000 dollars.

C’est Omar Jasika, un professionnel australien, qui a remporté la compétition. Mais ce tournoi avait été riche en surprises puisque Paul Fitzeralg, un joueur amateur, s’était hissé jusqu’en demi-finales en éliminant trois joueurs professionnels. Un exploit qui sera réitéré cette année ?

