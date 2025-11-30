En Thaïlande, une traversée en ferry ne s’est pas passée comme prévu. Et pour cause : les passagers ont vu leurs valises tomber à l’eau.

Alice Zamparelli ne décolère toujours pas contre l’équipage d’un ferry reliant Koh Tao à Koh Samui, deux îles paradisiaques situées dans le golfe de Thaïlande.

Cette touriste australienne reproche au personnel d’avoir fait preuve d’incompétence après que ses bagages ont été projetés par-dessus bord, rapporte le Daily Mail.

Crédit Photo : iStock

Dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, la vacancière, originaire de Perth, témoigne de sa mésaventure. « Nous avons perdu tous nos bagages (à cause) de membres d’équipage incompétents », a-t-elle écrit en légende de sa vidéo.

Sur ces images, on voit des dizaines de valises flotter au gré des vagues. Que s’est-il passé ?

Les bagages auraient été mal arrimés

Les faits se sont produits dimanche 23 novembre 2025. La traversée a pris une tournure mouvementée en raison de la mer agitée et des vagues déchaînées.

Face à cette situation, le capitaine du navire aurait réalisé une manœuvre de sécurité. C’est dans ce contexte que les effets personnels des passagers ont basculé dans la mer.

Pour l’Australienne, cet incident aurait pu être évité. Selon elle, les sacs auraient été mal arrimés sur le pont supérieur. C’est pour cette raison que la plupart des malles ont fini à l’eau.

Crédit Photo : Alice Zamparelli / TikTok

Le trajet entre les deux îles est réputé pour ses conditions de navigation difficiles, surtout pendant la saison des pluies.

À noter que les membres de l’équipage ont tenté de récupérer les bagages, sans succès. Le bateau a repris sa route une heure plus tard.

Une compensation jugée insuffisante

Une fois le choc passé, les passagers concernés se sont plaints auprès des membres de l’équipage. La réaction du personnel a laissé bouche bée Alice Zamparelli.

« Ils étaient persuadés qu’une valise ne pouvait pas valoir plus de 20 000 bahts (environ 530 euros), alors qu’en réalité, toutes nos affaires auraient certainement valu environ 100 000 bahts (près de 2600 euros) par valise », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« En Thaïlande… tout est beaucoup moins cher que dans les pays occidentaux comme l’Australie, alors ils nous ont presque ri au nez lorsque nous leur avons expliqué la valeur de nos biens ».

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, la principale concernée a insisté pour avoir un dédommagement, qu’elle a finalement obtenu après avoir négocié pendant de longues minutes. Celle-ci a reçu 50 000 bahts (environ 1330 euros).

« Malheureusement, personne n’a obtenu autant que nous, alors que cela reste insuffisant. Si nous avons réussi à être dédommagés, c’est parce que nous les avons harcelés jusqu’à la fin », assure-t-elle.

Selon ses dires, « certaines personnes n’ont reçu aucune indemnisation et d’autres ont également raté leur vol».

Malheureusement pour elle, sa valise est désormais perdue à tout jamais.