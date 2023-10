VIDÉO : la gymnaste Simone Biles réalise un saut tellement difficile et unique que celui-ci porte désormais son nom

Lors des Championnats du monde de gymnastique, l’Américaine Simone Biles a marqué la compétition. Elle a réalisé un saut d’une extrême difficulté et encore jamais effectué par une femme lors d’une compétition internationale.

Les Championnats du monde de gymnastique ont lieu du 29 septembre au 8 octobre au Palais des sports d’Anvers, en Belgique. Ce dimanche 1er octobre, Simone Biles a réalisé une performance incroyable. L’ancienne championne olympique âgée de 26 ans a effectué un double brochet de Yurchenko, une manœuvre très complexe.

Cette performance exceptionnelle a été filmée et sur les images, on peut voir Simone Biles sprinter sur la piste et réussir son saut. Pour sa performance, la jeune athlète a reçu la très bonne note de 15,766. Pour des raisons de sécurité, la jeune femme a choisi d’être encadrée par son entraîneur français. Cependant, elle n’a finalement pas eu besoin de lui pour effectuer ce saut d’une rapidité et d’une technicité extrêmes.

Elle donne son nom au saut

En réalisant cet exploit, Simone Biles est devenue la première femme à effectuer ce saut lors d’une compétition internationale. En gymnastique, les figures portent le nom de la première personne qui les a pratiquées lors d’une grande compétition internationale. Ainsi, ce saut change de nom et est désormais baptisé “le saut Biles II”. Il sera désormais connu sous ce nom dans le livre des règles internationales de gymnastique.

Cette nouvelle performance s’ajoute au palmarès déjà incroyable de Simone Biles. Quatre fois médaillée d’or aux Jeux Olympiques, l’athlète a également remporté 19 médailles d’or aux Championnats du monde. Cette année, Simone Biles revient en force après deux ans d’arrêt.