À 90 ans, elle est toujours professeure de gymnastique et détient le secret de la longévité

En Moselle, il est possible de participer à des cours de gymnastique douce donnés par une femme âgée de 90 ans. À son âge, Maguitte est toujours en pleine forme grâce au sport.

Maguitte Werwy est une femme âgée de 90 ans qui déborde d’énergie et pour cause : à son âge, elle est toujours professeure de gymnastique. Elle a commencé à enseigner cette discipline il y a 70 ans. Pour cela, elle a passé un diplôme d’État afin de pouvoir donner des cours et elle est devenue la première monitrice de gym féminine de son village.

Maguitte pratique la gymnastique depuis 1946 et a décroché le titre de championne de Lorraine. Elle a toujours le même tapis de sol depuis 50 ans et entretient son fidèle compagnon en le brossant sur une table.

« Je continue parce que j’aime ça. J’aime les gens et j’aime ce que je fais. Si je devais refaire ma vie, je referais la même chose », affirme-t-elle avec conviction.

Elle enseigne la gymnastique à 90 ans

Aujourd’hui, Maguitte donne des cours à Moyeuvre-Grande, en Moselle, pour le plus grand plaisir de ses élèves. Deux fois par semaine, elle entraîne une vingtaine de retraités en pratiquant de la gymnastique douce et des pilates, des exercices qui font travailler tout le corps. En plus de ces entraînements qui durent entre 1h et 1h30, Maguitte fait de la gymnastique aquatique une fois par semaine. Son dynamisme suscite l’admiration chez ses élèves.

« C’est extraordinaire pour moi qu’une personne de cet âge-là fasse encore de la gym. Elle est toujours aussi dynamique, c’est super », approuve Marie-Yvonne, une élève de Maguitte âgée de 70 ans.

Maguitte ne souhaite absolument pas arrêter son activité, car c’est ce qui la maintient en forme.

« Cela a dû contribuer à ma bonne santé. Je touche du bois. L’adrénaline de la pratique a du bon et tant que je tiens debout, je continue ! Je suis très à l’écoute de mon corps, donc je saurai quand il faudra arrêter. Mais ce n’est pas prévu pour tout de suite car je suis en pleine forme », déclare-t-elle.

Le secret de la longévité ?

En plus de faire du sport régulièrement, Maguitte suit une alimentation saine, ne boit pas d’alcool et mange quelques carrés de chocolat tous les jours. Elle se fixe régulièrement des rendez-vous avec ses amies pour faire des exercices.

« Ils aident à conserver un état d’esprit positif et une bonne santé. Évidemment, on fait aussi ça pour se retrouver et papoter entre copines, explique-t-elle. Et moi, ça me permet au passage de manger chaque jour mes petits carrés de chocolat. Je n’ai toujours pas trouvé de médecin qui me le déconseille ! »