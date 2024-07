Voici le sport préféré des Français en 2024 et ce n'est pas une surprise !

Vous avez envie de vous mettre au sport mais vous ne savez pas lequel choisir ? Pour vous aider, voici les 10 sports préférés des Français en 2024.

Dans notre quotidien, il est important de pratiquer une activité physique pour être en bonne santé et pour garder la ligne, mais aussi pour notre bien-être mental. En effet, faire du sport permet d’évacuer la pression quotidienne et de se vider l’esprit. Selon des données récoltées en 2023, 71% des Français âgés de 15 à 24 ans font du sport, ainsi que 64% des 25-39 ans et 55% des 40 ans et plus.

Si vous avez envie de vous mettre au sport ou de changer votre pratique sportive mais que vous ne savez pas vers quelle activité vous tourner, voici une étude qui devrait vous intéresser. Elle a été menée par PureGym, un réseau de salles de sport britannique qui s’est intéressé aux habitudes sportives des populations à travers le monde. D’après les résultats de l’étude, voici les 10 sports préférés des Français en 2024.

10. La marche

La marche est l’une des activités physiques des Français. Simple et accessible, elle ne nécessite aucun matériel et peut être facilement effectuée. Plus soutenue et plus rapide, la marche sportive fait également de nombreux adeptes.

9. Le pilate

Tout en douceur, le pilate permet de renforcer les muscles profonds de son corps et d’améliorer sa posture, de la même manière que le yoga. Cette discipline aide à renforcer la sangle abdominale, limite les douleurs du quotidien et affine la silhouette.

8. Le stepper-ton

Le stepper-ton permet de varier les exercices de cardio et de musculation. À l’aide d’une petite marche, vous allez enchaîner des mouvements chorégraphiés et tonifiants afin de raffermir le bas de votre corps.

7. Le trampoline

Le trampoline est un sport ludique qui nous rappelle notre enfance et qui a de nombreux bienfaits : il permet de se muscler et de se raffermir tout en s’amusant. Cette discipline acrobatique séduit de nombreux Français qui n’hésitent pas à faire des figures sur les trampolines.

6. L’everesting

Encore méconnue, cette pratique fait pourtant des adeptes puisqu’elle se place en sixième position dans ce classement. L’everesting est du cyclisme ascensionnel dont le but est de gravir l’ascension de son choix pour atteindre un dénivelé équivalent à l’altitude de l’Everest, soit 8 848 mètres. Un challenge que l’on peut atteindre en grimpant autant de fois que nécessaire.

5. Le yoga

Le yoga est une activité physique qui allie méditation, relaxation, équilibre, gainage et souplesse. Cette pratique a de nombreux bienfaits car elle fortifie le dos et améliore la posture au quotidien. Elle permet également d’évacuer le stress et d’être plus détendu.

4. La randonnée

En quatrième position, on retrouve la randonnée. Tout comme le vélo, cette activité physique permet de se reconnecter à la nature et de découvrir de somptueux paysages. Elle permet à beaucoup de Français de se vider la tête le temps de quelques heures.

3. Le CrossFit

Voici une nouvelle discipline qui prend de plus en plus de place dans le coeur des Français. Le CrossFit combine différentes disciplines avec des exercices d’haltérophilipe, de gymnastique et de cardio, qui améliorent la force et l’endurance.

2. Le cyclisme

Quoi de mieux que de se dépenser tout en découvrant de beaux paysages ? En faisant du vélo, vous pourrez parcourir des kilomètres tout en brûlant des calories et profiterez d’une bonne promenade en plein air.

1. L’escalade

L’escalade est une activité sportive qui séduit de plus en plus de Français et pour cause : elle peut être pratiquée dans une salle de sport mais aussi à l’extérieur, au plus près de la nature. En plus de cela, faire de l’escalade a de nombreux bienfaits car cela permet d’avoir une bonne condition physique, d’améliorer son gainage, sa force, son endurance et sa mobilité.