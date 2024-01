“On s'est découverts” : Héléna et Pierre (Star Academy) en couple ? Héléna se confie enfin sur leur relation !

La complicité entre Héléna et Pierre dans la nouvelle édition de la Star Academy n’est pas passée inaperçue. Au point de soulever quelques rumeurs sur une éventuelle idylle...

“Et même si le temps presse….” Bon, seuls les adeptes de la dernière saison de la Star Academy pourront comprendre cette phrase. Cette chanson de Jean-Jacques Goldman, issue de l’hymne de cette seconde édition de l’émission culte - de retour sur TF1 avec 20 ans d’absence en 2022 - résonne depuis bientôt trois mois dans de nombreux foyers. Et on comprend pourquoi.

Cette édition 2023 était placée sous le signe de la jeunesse, du talent, de la fougue et de la complicité. En effet, certains élèves se sont montrés très proches, voire même fusionnels. De quoi éveiller les soupçons des téléspectateurs concernant une éventuelle histoire d’amour.



Crédit : TF1

Héléna met les choses au clair

On vous parle bien entendu de la relation complice qui s’est construite entre Héléna et Pierre. Le duo apparaissait au château constamment ensemble, aussi bien autour d’un piano, que sur un canapé ou dans la chambre à coucher. Résultat : les fans leur ont prêté une histoire d’amour digne des plus grands films romantiques.

Ce samedi 27 janvier 2024, lors de la demi-finale, Pierre et Héléna se sont justement affrontés sur scène et c’est Héléna qui a été éliminée. Fraîchement sortie de la compétition, la jeune femme s’est enfin confiée sur sa relation avec le chanteur à la voix cassée et envoûtante.

Lors d’une interview pour Gala et Télé-Loisirs, la jeune femme a déclaré : “On s’est découvert plein de points communs pendant cette aventure. Musicalement parlant, on aime écouter et chanter les mêmes choses. Du coup, c’est ça qui nous a naturellement rapprochés. Pierre a vraiment été un repère pour moi dans cette aventure, mais ça s’arrête là. Ça reste purement amical". À Télé-Loisirs, elle a ajouté : "Je suis assez surprise de tout ce que je vois, de tout ce que j'ai découvert (…) C’est purement amical et ça l'a toujours été donc c'est vrai que je suis un peu étonnée. En tant qu'ami, je l’adore".



Crédit : Instagram/TF1

Une réponse franche qui vient donc remettre les pendules à l’heure. Pierre, celui qui fait battre le cœur de nombreuses téléspectatrices, est donc un cœur à prendre…