Mariés au premier regard : Anthony enterre le respect et tacle Laura sur son physique

Lors de la dernière saison de Mariés au premier regard sur M6, il n’y a pas de romance espérée entre Laura et Anthony. La jeune femme a longtemps espéré mais les commentaires toxiques d’Anthony sur son physique ont eu raison de son affection pour lui.

Pour certains, c’est le coup de foudre assuré, pour d’autres, c’est bien plus compliqué. La preuve avec Laura et Anthony, compatibles à 77%, qui ont connu une grosse déception lors de leur participation commune à l’émission de M6 “Mariés au premier regard”.

Crédit photo : M6

Dès leur première rencontre, leurs échanges ont été corrects et le feeling passait bien, ce qui n’a pas empêché de voir leur amourette se terminer sans grands frissons. Seulement voilà, ce dernier a tenu des propos très offensants sur le physique de Laura, ce qui l’a conduit à abandonner ses espoirs de se marier avec lui.

Si un mariage était prévu, il a été annulé à la dernière minute en raison d’un AVC dont a été victime Laura. La production de l'émission Mariés au premier regard avait toutefois tenté de les réunir lorsque Laura fut remise sur pied.

Deux rencontres qui n’ont rien donné comme le révèle Laura dans une interview à Pure People : “Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas marché. On n’a jamais développé quelque chose d’amoureux, donc ça n’a rien donné sentimentalement parlant”.

“J’ai demandé une femme, je n’ai pas demandé Schwarzenegger”

Malgré l’absence d’attraction réciproque, Laura et Anthony sont restés en contact… pendant un certain temps. En effet, Laura a récemment confirmé à Voici qu’elle ne parlait plus avec Anthony : “J’ai vite compris qu’Anthony avait fait un blocage sur mon physique et sur ma taille. Le sujet est vite venu sur la table, j’ai compris que ça posait problème. En fait, on fait la même taille, on a la même carrure. Je pense qu’on doit faire le même poids et j’ai compris que ça lui posait un souci. Je me rappelle que j’essayais de le convaincre, je lui avais même envoyé des exemples de couples où la femme était plus grande”, explique-t-elle, en souhaitant bon courage à sa future femme.

Crédit photo : M6

En réponse à cette interview, Anthony a réagi, à sa manière, en story sur Instagram, ce que Laura relaye aujourd’hui : “Anthony a pris la parole hier. Je ne vais pas répondre. Qu’est-ce que vous voulez que je réponde à quelqu’un qui dit : ‘J’ai demandé une femme, je n’ai pas demandé Schwarzenegger’ ? Voilà. Donc, en fait, son seul argument de réponse, c’est de m’attaquer sur mon physique”, déplore-t-elle.