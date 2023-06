Mariés au premier regard : Bruno et Alicia, séparés, toutes les infidélités de Bruno dévoilées

Découvert dans la saison 6 de Mariés au premier regard, le couple Alicia et Bruno avait touché tout le monde. Séparés depuis peu, des informations sur les causes de leur rupture ont été dévoilées. Explications.

Rien ne va plus entre Alicia et Bruno de la saison 6 de Mariés au premier regard. Alors qu’après leur mariage dans l’émission, le couple a tenu bon durant un an, en mai 2023, le duo a annoncé sa séparation. Selon Alicia, son ex-compagnon et elle n’avaient plus les mêmes “attentes” pour la vie future. Mais un blogueur très connu, Aqababe, a récemment fait des révélations inédites sur les potentielles raisons de la séparation du couple.

Une histoire d’adultère ?

Ce 31 mai 2023, le blogueur a affirmé qu’une de ses sources avait appris que Bruno avait été infidèle envers Alicia. Selon lui, il l’aurait trompée en octobre dernier, à deux reprises, aurait mis sur écoute l’appartement d’Alicia afin de connaître tous les déplacements de la jeune femme et aurait également couché avec une ex au Portugal il y a une semaine. Autre information : il serait actuellement en couple avec une nouvelle femme. À noter qu’Alicia et Bruno ne sont toujours pas divorcés. Des révélations qui ont fait l’effet d’une bombe sur la Toile. De nombreux internautes ont soutenu Alicia, qui elle, reste très silencieuse sur les réseaux sociaux et n’en dit pas plus concernant sa relation avec Bruno.

Face à ces révélations, Bruno a pris la parole. Dans une story Instagram ce 1er juin 2023, l’ex-candidat a affirmé que ces révélations du blogueur étaient totalement fausses. De son côté, Alicia n’a pas commenté les rumeurs.

