Mariés au premier regard : Pauline et Damien annoncent une heureuse nouvelle

Lors de la diffusion de l’émission Mariés au premier regard en 2022, le couple de Pauline et Damien avait marqué les téléspectateurs. Des mois plus tard, les deux amoureux ont annoncé une grande nouvelle.

Dans la saison diffusée en 2022 de Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Pauline et Damien. Ce couple est rapidement devenu le chouchou des fans de l’émission et pour cause : il s’agit du seul couple qui est resté marié après l’aventure.

Des mois après leur participation, Pauline et Damien n’ont pas fini de faire parler d’eux car ils ont récemment annoncé une grande nouvelle.

Pauline et Damien sont parents

Ce jeudi 8 juin, le couple a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram puisqu’il a accueilli une petite fille, Valentina. Il y a quelques mois, Pauline et Damien avaient confié à leurs abonnés qu’ils attendaient un enfant en partageant la photo de l’échographie. Finalement, la petite Valentina est arrivée, pour le plus grand bonheur de ses parents qui ont tenu à partager des photos du bébé sur le réseau social.

“Maman a été formidable et papa est en admiration devant les deux femmes de sa vie. Tout s’est très bien déroulé et tout le monde va très bien ! Maintenant, maman et papa apprennent leur nouveau rôle. En plus, Valentina a été un amour, elle est sortie trois jours avant l’anniversaire de papa histoire de lui faire un cadeau, mais lui permet de se reposer pour fêter ça”, a rédigé Damien en légende.

Un sublime portrait de famille qui a ravi tous les fans de l’émission.