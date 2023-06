Mariés au premier regard : la soeur de Bruno tacle Alicia, qui accuse son frère de l'avoir trompée

Alors que l’ex-couple Alicia et Bruno vient de se séparer et que le candidat a déjà retrouvé l’amour dans les bras de Jennifer, Carine, la sœur de Bruno, a décidé de s’en mêler. Explications.

Depuis plusieurs jours, l’ex-couple Alicia et Bruno de Mariés au premier regard est dans la tourmente. La raison ? Le duo a annoncé sa séparation officielle et donc son prochain divorce. Alors que la fin de cette histoire a touché de nombreux internautes, qui appréciaient le couple que les deux candidats de la saison 6 formaient, la page semble être définitivement tournée pour Alicia et Bruno.

Une polémique qui continue

Pour rappel, après leur séparation, Bruno a officialisé sa nouvelle relation avec l’ancienne candidate Jennifer, qui avait participé à la saison 6 de Mariés au premier regard. Alicia avait d’ailleurs réagi à cette idylle en déclarant que son ancien partenaire n’avait pas été respectueux lors de leur relation. Ces révélations avaient fait l’effet d’une bombe sur la Toile. Des accusations auxquelles Bruno avait répondu. Et puisque cela ne suffisait pas, la sœur de Bruno, Carine, s’en est, elle aussi, mêlé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Vieira (@bruno_mapr6)

Face au déferlement de haine envers son frère et les propos relatés par Alicia, Carine a déclaré sur Instagram : "Quand je vois l'imbécilité humaine sur les réseaux. Entre celles en manque de followers, celles qui se mentent à elles-mêmes, qui laissent les gens y croire et les tas de chèvres qui n'ont pas de vie..." Une réaction cash. Alors que la relation entre Alicia et Carine n’a pas toujours été au beau fixe, comme le rapportaient les images de la saison 6 de Mariés au premier regard, les deux jeunes femmes avaient fini par se lier d’amitié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruno Vieira (@bruno_mapr6)

D’ailleurs, Carine aurait dû rejoindre Alicia en Corse pour des vacances. Problème, la sœur de Bruno se serait désistée de ce voyage quelques heures avant l’annonce officielle du candidat concernant sa nouvelle relation avec Jennifer. Il semblerait que chacun ait pris parti.