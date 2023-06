Mariés au premier regard : accusé d'avoir trompé Alicia , Bruno répond à son ex-compagne sur les réseaux sociaux

Alors que Bruno de la saison 6 de Mariés au premier regard a déjà retrouvé l’amour après sa séparation d'Alicia, l’ex-couple est toujours sous tension.

Nouveau rebondissement pour l’ex-couple de télé-réalité, Bruno et Alicia, de la saison 6 de l'émission de télévision Mariés au premier regard. Alors que le couple phare a annoncé sa séparation, et ainsi son prochain divorce, il y a quelques jours, Bruno semble à annoncer avoir déjà retrouvé l’amour avec une ancienne candidate… Jennifer. Après avoir officialisé leur relation, seulement quelques semaines après sa rupture avec Alicia, Bruno avait assuré, dans un post partagé sur Instagram, qu’il avait alors “tout donné” dans sa relation avec son ex-compagne.



Crédit photo : Instagram

“Le futur s'annonce radieux”

Face à cette déclaration publique, Alicia n’avait pas manqué de rétorquer et d’affirmer que Bruno n’avait pas été respectueux envers elle : “Quand je vois que cette personne a dit qu'elle m'a respectée, qu'elle a tout donné (...) quand on trompe et qu'en plus, derrière, on continue de sortir en boîte, que l'on découche, qu'à 7h du matin, il n'y a personne à côté de moi, je ne sais pas où la personne a dormi et qu'elle refait ça encore une fois, c'est-à-dire découcher deux fois”. Avant de conclure : “J'espère que cette personne va pouvoir se remettre en question et mieux gérer ses prochaines relations”.

Ce 28 juin 2023, Bruno a choisi de répondre à son ex-compagne via une story partagée sur Instagram. Il a alors déclaré : “Navré de ne pas pouvoir tous vous répondre, merci pour tous vos messages, c'est une période compliquée, c'est vrai. (...) Je ne chercherai plus à me justifier malgré les jugements complètement infondés dits à mon sujet". Il a ensuite conclu : "Apaisons notre cœur et la vie est belle. Le futur s'annonce radieux."

Fin du débat, Bruno et Alicia sont définitivement séparés et la page semble donc déjà être tournée, pour les deux candidats. À suivre… (ou pas). On espère que le prochain casting de la saison 8 portera ses fruits.