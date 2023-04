Le comportement de Jessica insupporte les spectateurs de Mariés au premier regard

Ce lundi 3 avril 2023, un nouvel épisode de Mariés au premier regard saison 7 a été dévoilé. Et l’attitude d’une candidate n’a pas eu l’effet escompté.

Comme chaque semaine, les téléspectateurs ont la chance de découvrir un nouveau couple et mariage dans la saison 7 de Mariés au premier regard sur M6. Ce lundi 3 avril 2023, le couple compatible selon la science, Jessica et Pascal, s’est enfin rencontré. Et rien ne s’est passé comme prévu. En effet, dans l’émission, Jessica âgée de 40 ans a été claire : “Je ne suis pas attirée par les hommes plus âgés que moi”. Bémol : Pascal a 49 ans, soit 9 ans de plus qu’elle. Un discours bien tranché, dont Jessica a bien du mal à se défaire.

Une attitude critiquée

Sur les réseaux sociaux, cette attitude a eu le don d’agacer de nombreux internautes qui ont jugé le comportement de Jessica inapproprié. Ainsi, on a pu lire sur Twitter : "Jessica sors de ta zone de confort qui visiblement ne te réussit pas !! Si elle dit non, elle mérite vraiment de rester seule juste pour le fait de ne pas avoir essayé", ou encore "Elle m'agace trop cette Jessica !" ou "Jessica trop focus sur l'âge m'a gavé", "Désolée, pas du tout fan de Jessica et son attitude".

Quant à la décision finale de Jessica, on ne sait toujours pas si celle-ci va épouser Pascal, et ce, malgré son âge. Sur son compte Instagram, Jessica est revenue sur cette aventure et sur ce premier épisode dévoilé, où elle s’est confiée sur sa robe de mariée. En commentaire, la femme de 40 ans a reçu de vives critiques par les internautes. On espère que Jessica finira par sortir de sa zone de confort et que les internautes lui laisseront une chance. La suite au prochain épisode…