Matthieu Delormeau : «il avait l'un des plus gros salaires de TPMP !» Combien gagnait-il ?

Alors que Matthieu Delormeau vient d’annoncer son départ de l’émission de Cyril Hanouna, une chroniqueuse de TPMP lève le voile sur le salaire de son ancien collègue.

C’est officiel : Matthieu Delormeau ne fait plus partie de l’émission TPMP. Ce dernier avait rejoint l’équipe de Cyril Hanouna il y a plus de sept ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines de ses interventions avaient donné lieu à des séquences mémorables.

C’est sur son compte Twitter que le chroniqueur a annoncé son départ soudain et définitif à ses fans : «Après 7 années d’antenne, j’ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People», a indiqué ce vendredi 12 mai l’animateur de télévision.

Avant d’ajouter : «Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touche, et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, le prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs».

Après 7 années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP PEOPLE. Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé merci à C8, aux équipes, à l'antenne, la prod et évidemment à… — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) May 12, 2023

À noter que Matthieu Delormeau n’a pas évoqué la raison de son départ. Mais une chose est sûre : ce dernier a une vie bien remplie : «Je me lève le matin, je fais du sport, j’ai deux sociétés de production, et quand j’arrive sur TPMP c’est ma troisième vie. Et c’est vrai que je ne peux pas tout le temps tout faire», a expliqué en avril dernier le quadragénaire sur le plateau de TPMP People.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matthieu Delormeau (@mdelormeau)

L’ancien chroniqueur était bien payé

Depuis son apparition dans l’émission, plusieurs rumeurs concernant son salaire ont circulé sur le net. En mars dernier, la chroniqueuse Géraldine Maillet n’avait pas hésité à donner quelques indices.

Celle qui a rejoint l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna en 2016 avait dévoilé face à Jordan de Luxe être moins payée que Matthieu Delormeau, Benjamin Castaldi ou encore Bernard Montiel.

«Moi je ne suis pas payée en salaire, mais en factures. Si vous voulez savoir combien, il faudrait que je demande à la gérante de ma société, avait confié la réalisatrice. Au total, cette dernière gagnerait en moyenne 800 euros par émission.

"Quel est votre salaire ? Es-tu en couple ? As-tu déjà eu une relation avec femme ?"



Pour féliciter @Jordan2luxe, l'immense star Mylène Farmer est nous... ou presque #6A7 #TPMP pic.twitter.com/nYlFZu57J5 — TPMP (@TPMP) March 14, 2023

Selon plusieurs médias, Matthieu Delormeau, de son côté, aurait touché un cachet de 1000 euros par émission.