«Mon souhait, c'est qu'on divorce» : ce couple de Mariés au premier regard se sépare avant le bilan final

Nouveau rebondissement pour cette saison 7 de Mariés au premier regard. Un couple culte a décidé de divorcer avant même le bilan final. Explications.

Il y a quelques semaines, les téléspectateurs découvraient dans les nouveaux épisodes de la saison 7 de Mariés au premier regard un nouveau couple compatible à 82% : Maurine et Benjamin. Dès leur mariage, rien ne s’est passé comme prévu et l’entente ne semblait pas être au beau fixe.

Alors que Benjamin était très investi dans cette nouvelle relation, Maurine l’a très vite remis à sa place : “Mollo ! Dans la projection, c'est bien d'être enthousiaste, mais j'ai peur de ne pas être au même rythme que lui. Je n'ai pas envie qu'on avance à deux vitesses, que lui ait passé la troisième, alors que je suis encore en première... Moi, il faut me prendre avec plus que des pincettes dans le domaine amoureux", a déclaré la candidate en interview. Spoiler : et la situation ne va pas aller en s’arrangeant.

La fin d’un mariage ?

Dans le prochain épisode de l’émission, qui sortira le 5 juin prochain, déjà disponible sur 6play Max, les téléspectateurs découvriront la fin de ce couple. Alors que leur voyage de noces ne se passera pas comme prévu, de retour en France, le couple s’ignorera : “J'en suis arrivée à la conclusion où j'ai rencontré quelqu'un de très bien, mais pas quelqu'un d'amoureusement fait pour moi", avouera la jeune femme à l’écran. De son côté, Benjamin, réalisera qu'ils ont "fait le tour du truc".

Face à cette situation, le couple choisira de se rencontrer et coup de théâtre, le mot divorce sera prononcé : "Aujourd'hui, je pense que c'est mieux qu'on en reste là et mon souhait, c'est qu'on divorce" déclarera Maurine. Pour conclure, Benjamin, peu étonné, confiera : "La boucle est bouclée et c'est bien dommage". Un couple qui n’aura pas laissé sa chance à l’amour, ni à la science.