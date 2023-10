Pascal Obispo : « Il me reste 800 balles sur le compte », le chanteur se confie sur ses problèmes d'argent durant sa carrière

Lors d’un entretien confession, le chanteur Pascal Obisbo s’est confié sur son enfance difficile, ses premiers pas dans la musique et ses soucis d'argent.

Dimanche 8 octobre, Pascal Obispo était l'invité de l’émission de Frédéric Lopez, Un dimanche à la campagne. Dans cette émission de France 2, les personnalités sont invitées à se raconter au milieu d’un cadre paisible et idyllique de la campagne.

Au côté des sœurs Camille et Julie Berthollet et de l’humoriste Alban Ivanov, Pascal Obispo s’est confié sur les problèmes financiers qu’il a rencontrés juste avant que sa carrière ne décolle.

Il explique d’abord qu’il travaillait dans une célèbre enseigne de culture en plus d’effectuer ses premières maquettes musicales. « Quand je bossais à la Fnac, je ne pouvais plus. J'arrivais le matin, j'étais cuit, c'était pas possible. Donc j'ai arrêté, j'ai été au chômage et c'était mon dernier mois de RMI - qui correspond au RSA aujourd'hui - et j'étais en fin de droits. Je n'avais plus rien, donc c'était fini, je n'avais pas de plan B. Il me reste 800 balles sur le compte et c'est fini », raconte le chanteur.

Une enfance compliquée après le divorce de ses parents

Des déboires financiers qui lui ont sans doute rappelé son enfance parfois compliquée avec sa mère après le divorce de ses parents. Là encore, Pascal Obispo évoque les problèmes d’argent de sa famille alors qu’il n’avait que 8 ans.

Crédit photo : capture d'écran France 2

« Mon père ne payait pas la pension. En fait, il retardait, il retardait, il retardait... Et puis, il retardait tellement qu'en fait il payait le mois d'après, mais il sautait un mois, c'était un peu le suspense. On était au courant de tout ça parce que la mère râlait... On attendait la pension, c'était un peu compliqué, on n'avait pas de thunes », admet l’interprète de Lucie.

Aujourd’hui, ces problèmes semblent bien derrière lui. Désormais, Pascal Obispo est l’un des chanteurs français les plus populaires et appréciés du grand public. Il a, à ce jour, vendu plus de cinq millions d’albums dans l’Hexagone. Il vient de sortir son quatorzième album studio Le Beau qui pleut tout en annonçant qu’il prendra sa retraite en 2025.