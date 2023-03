Cette candidate de Pékin Express annonce qu'elle est enceinte avec un message adorable

Sur les réseaux sociaux, une candidate de la nouvelle saison de Pékin Express a fait une grande annonce, puisqu’elle attend un deuxième enfant.

Pékin Express est une émission très populaire diffusée sur M6. L’édition 2023 a commencé et pour cette nouvelle saison, un casting avec des candidats tous plus différents les uns que les autres a été dévoilé. Mais ce n’est pas pour la compétition que l’émission a récemment fait parler d'elle.

Crédit photo : M6

D’ici quelques mois, la famille de Pékin Express va s’agrandir puisqu’une candidate a annoncé sa grossesse. Il s’agit de Céline, une femme qui participe à la nouvelle saison et qui a annoncé attendre son deuxième enfant.

Céline attend une petite fille

Déjà maman d’un garçon, elle va donner naissance à une petite fille, selon un message posté sur son compte Instagram.

“Mini nous arrive bientôt ! Quatre ans après la naissance de notre petit prince, il est temps de partager avec vous notre petit secret… La famille s’agrandit ! Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons une petite fille”, a-t-elle rédigé sur le réseau social.

En plus de ce post d’annonce, la candidate a partagé une vidéo où l’on peut voir la réaction de son fils, apprenant qu’il allait être grand frère. Céline semble prête à se lancer dans cette nouvelle grande aventure, sans avoir oublié les souvenirs de sa première grossesse.

“À moi les 20 kilos en plus, les maux de grossesse et la fatigue, a-t-elle déclaré. À nous les réveils en pleine nuit et les changements de couche. J’ai hâte !”

Par la suite, Céline devrait bientôt donner de ses nouvelles, pour le plus grand bonheur des fans de Pékin Express.