Slam : le nageur handisport Théo Curin remplace Cyril Féraud, qui quitte l'émission après 16 ans

Plusieurs semaines après l’annonce du départ de Cyril Féraud aux manettes de l’émission Slam, France Télévisions a enfin trouvé son remplaçant en la personne de Théo Curin, le nageur handisport, selon Le Parisien.

“Slam” a enfin son nouveau présentateur ! Et on peut dire que c’est une véritable surprise ! Après avoir animé l’émission pendant 16 ans, Cyril Féraud avait déjà surpris beaucoup de monde en annonçant son départ du programme, sans pour autant quitter France Télévisions.

Crédit photo : France Télévisions

Depuis cette annonce, on se languissait de connaître l’identité de celui ou celle qui serait amené à prendre la relève. Dans ce mercato des animateurs, France Télévisions a finalement jeté son dévolu sur une personnalité très appréciée des Français mais qui n’a aucune expérience en termes d’animation d’émission.

Théo Curin dans le grand bain de la télé

Il s’agit de Théo Curin, le nageur handisport âgé de 24 ans. Amputé des quatre membres, le nageur est devenu un visage de “Échappées belles”, le magazine de voyage de France 5 depuis l’année dernière. Il est également l’un des chroniqueurs réguliers de l’émission “Aux jeux citoyens”, sur les Jeux Olympiques, diffusée quotidiennement sur France 3 par Carole Gaessler.

Crédit photo : AFP

Théo Curin a été testé la semaine dernière par le diffuseur, ce qui aurait convaincu France Télévisions de lui faire confiance. Il a notamment été préféré à plusieurs personnalités bien connues de la télévision comme Laurent Luyat, Damien Thévenot, Jean-Luc Lemoine ou encore Willy Rovelli.

Le nouvel animateur de Slam va d’ailleurs rapidement embrasser son nouveau rôle car les premiers tournages commencent dès ce jeudi 13 juin, pour une première diffusion à partir du lundi 9 septembre, après les Jeux paralympiques de Paris. Diffusé chaque jour à 17h30, Slam réunit environ 1,2 million de téléspectateurs quotidiens , soit 13,9% du public.

On souhaite bonne chance à Théo et on a hâte de le découvrir dans l'émission !