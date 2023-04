TPMP : une chroniqueuse phare annonce son départ de l'émission

Une chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste a annoncé son départ de l’émission. La raison ? Elle va animer une télé-réalité sur une autre chaîne.

Touche pas à mon poste est une émission diffusée tous les soirs sur C8, qui réunit Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs. Si certains d’entre eux sont là depuis des années et ont leur place dans l’émission, une figure bien connue des télespectateurs a annoncé son départ.

Il s’agit de Delphine Wespiser, Miss France 2012 et chroniqueuse depuis le 3 septembre 2018. La nouvelle a été annoncée par Cyril Hanouna pendant l’émission du 29 mars puisqu’il a déclaré : “Delphine ne sera pas là au mois de mai.” Cette annonce a ensuite été confirmée par la chroniqueuse en question lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 4 avril.

“Clairement, jusqu’à septembre, je ne serai plus dans Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna est très content pour moi. Pendant de nombreuses années, aux yeux des gens, j’étais uniquement Blanche et Rouge de Fort Boyard. Delphine avait du mal à s’exprimer sur un plan national. Un jour, j’ai rencontré Cyril Hanouna et il m’a pris sous son aile. Il m’a donné une place autour de cette table. Il a toujours eu une bienveillance et une envie de m’aider”, a-t-elle déclaré.

Delphine Wespiser quitte Touche pas à mon poste

Si Delphine Wespiser a décidé de quitter Touche pas à mon poste, c’est pour animer une télé-réalité sur une autre chaîne. Elle va effectivement rejoindre W9 pour animer Love Island, une émission britannique qui a beaucoup de succès au Royaume-Uni.

Le concept est simple : onze célibataires vivent quelques semaines dans une villa pour trouver l’amour. Si l'émission est si populaire, c'est parce que le public interagit directement avec les candidats via une application. Auparavant animée par Nabilla, l’émission a été déprogrammée à cause du Covid-19. Elle va finalement revenir sur W9 et sera présentée par Delphine Wespiser.

Le départ de la chroniqueuse n’est cependant pas définitif car Delphine Wespiser devrait être de retour dans Touche pas à mon poste dès la fin de l’enregistrement de Love Island.