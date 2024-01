15 astuces de grand-mère pour nettoyer son lave-linge

Le lave-linge est une machine qui s’encrasse au fil des utilisations. Voici 15 astuces de grand-mère pour le nettoyer efficacement et augmenter sa durée de vie.

Pourquoi nettoyer son lave-linge ?

Un lave-linge moderne. Credit : didecs

Vous avez une machine à laver ? Alors, félicitations, vous n’avez plus à faire votre lessive à la main. Il faut savoir que laver les vêtements en vous aidant d’eau, de savon et d’huile de coude est une activité particulièrement éprouvante. Bien sûr, vous pouvez faire votre lessive dans une laverie, mais elles ne sont pas toujours proches et se déplacer les bras chargés de vêtements n’est pas du tout évident. De plus, il n’est pas rare que la machine que vous souhaitez utiliser soit défectueuse, ce qui serait encore plus embêtant pour vous que pour vos vêtements. Alors, oui, aujourd’hui, le lave-linge est une machine indispensable.

Toutefois, bien que pratique, le lave-linge n’est pas à l’abri de quelques petits problèmes qui pourraient affecter son fonctionnement et altérer ses performances. Comme toute machine électronique, il arrive que le lave-linge fasse face à quelques petits désagréments tels que des mauvaises odeurs, la prolifération des bactéries, ou encore le tartre.

Ce dernier est l’un des problèmes les plus graves en ce qui concerne l’état du lave-linge. Il peut s’insinuer dans le bac, dans le tambour, dans le filtre, ou entre les joints, ce qui, à long terme, peut amener à la destruction totale du lave-linge.

Le tartre, ce sont ces résidus blancs que vous trouverez facilement dans votre machine à laver, si vous regardez bien. Il prend place dans votre machine à cause de l’eau domestique utilisée pour chaque lessive qui s’avère particulièrement calcaire.

Les odeurs, elles, peuvent être provoquées par l’humidité, l’eau ne s’évaporant pas totalement lors des lessives. Elles peuvent également être causées par la décomposition des bactéries présentes dans le lave-linge. Et en ce qui concerne les bactéries, elles peuvent constituer un danger pour votre santé, dans la mesure où elles se fixent à vos vêtements et peuvent s’infiltrer dans votre organisme.

Autant de raisons qui justifient le besoin de laver le lave-linge. Le nettoyage du lave-linge est, en soi, une situation assez ironique, mais d’une importance capitale. D’un côté, parce que le lave-linge est une machine relativement chère, et de l’autre côté, parce que ce serait dommage d’attraper une quelconque maladie à cause de résidus de bactéries qui se sont attachées à vos vêtements. Donc, « nettoyage du lave-linge » rime avec « économies » et« santé ».

Vous pensez qu’éliminer les saletés qui ont élu logement dans votre lave-linge est une tâche réservée aux professionnels ? Figurez-vous que non ! Avec certaines astuces et quelques produits d’entretien (ou pas) que vous avez chez vous, vous pourrez nettoyer votre machine à laver en deux temps, trois mouvements. Alors, suivez nos conseils pour éliminer toute petite odeur, toute incrustation de tartre et toute invasion de bactéries !

15 astuces de grand-mère pour nettoyer son lave-linge

Une machine à laver et un panier à linge. Credit : Choreograph

Votre lave-linge requiert un petit nettoyage ? Alors, voici 15 astuces de grand-mère qui vous aideront à le nettoyer en profondeur, pour qu’il soit plus propre qu’à sa sortie de l’usine.

En appliquant nos conseils, vous n’aurez plus à appeler votre grand-mère pour lui demander les siens. Oui, nous nous essayons à l’humour, ce n’est pas encore au point.

L’eau au vinaigre blanc

Du vinaigre blanc pour l’entretien ménager. Credit : Yulia Panova

Le vinaigre blanc est l’un des produits d’entretien les plus utilisés grâce à sa faculté à éliminer efficacement les bactéries. Le vinaigre blanc est un excellent antibactérien que vous pouvez utiliser pour le nettoyage en profondeur de votre machine à laver.

Pour l’utiliser, imbibez un chiffon d’eau et de vinaigre. Passez ensuite le chiffon sur le tambour et dans le bac de votre machine à laver. Pour un nettoyage encore plus en profondeur, vous pouvez utiliser une brosse à dents imbibée du même mélange d’eau et de vinaigre blanc afin d’atteindre les recoins les plus difficiles d’accès, comme les joints ou encore le filtre de votre lave-linge. Bien sûr, l’utilisation de la brosse à dents peut paraître assez extrême, mais sachez que grâce à elle, votre lave-linge gagnera plusieurs mois de durée de vie !

Le sel et le vinaigre blanc

Divers produits naturels d’entretien dont du vinaigre blanc et du sel. Credit : Viorel Poparcea

L’utilisation du sel comme produit d’entretien est assez commune. Il faut savoir qu’il s’agit d’un ingrédient aux propriétés nettoyantes. Associé au vinaigre blanc, il assainit le lave-linge efficacement, en profondeur et élimine au passage les bactéries qui risquent de s’attacher à vos vêtements.

Dans votre solution d’eau et de vinaigre, versez l’équivalent de 2 cuillères à soupe de sel. Mélangez bien et lancez-vous dans le nettoyage au chiffon ou à la brosse à dents de votre machine à laver.

Le lavage à vide à une température de 90°C

Un lave-linge vide. Credit : mediagfx

Cela peut paraître étrange de laisser tourner son lave-linge même s’il est vide. Pourtant, il s’agit d’un excellent moyen d’éliminer les mauvaises odeurs et la moisissure. En laissant la machine vide, de nouvelles saletés ne s’introduisent pas et tous les résidus restés dans le tambour sont éliminés.

En cycle long ou en cycle court, l’important est de programmer la température à 90°C. Cette température est assez élevée pour supprimer efficacement toutes les bactéries présentes dans votre machine.

Le savon noir

Un savon noir avec des bulles à sa surface. Credit : Viktoriia Oleinichenko

Ressortez la brosse à dents pour cette astuce qui, certes, peut être assez fatigante, mais vous permettra de laver le bac et le tambour. Enduisez votre brosse à dents de savon noir et lancez-vous dans un lavage en profondeur et très minutieux de votre appareil électroménager. En lavant l’intérieur du bac à lessive régulièrement, vous évitez que les dépôts de saletés ne s’incrustent indéfiniment. Si vous êtes assez souple, vous pourrez même atteindre les joints, le filtre ou encore chaque tuyau accessible via l’intérieur de votre machine. Mais, dans le doute, ne vous hasardez pas à l’exploration de l’intérieur de votre lave-linge.

Le citron

Du citron. Credit : Tim UR

Le citron est l’ingrédient qu’il vous faut pour détartrer votre machine à laver. Cet antibactérien naturel contient de l’acide citrique, un actif qui permet d’éliminer efficacement toute trace de tartre dans votre lave-linge.

Pour utiliser le citron, vous n’avez même pas besoin de le presser. En effet, il vous suffit de couper un gros citron en deux, de le mettre dans une chaussette et de laisser tourner votre machine. À la fin du cycle, les bactéries seront éliminées et toutes les mauvaises odeurs seront remplacées par une douce odeur de citron.

Le bicarbonate de soude

Du bicarbonate de soude. Credit : Geo-grafika

Le bicarbonate de soude fait partie de ces produits d’entretien utilisés lors des grands nettoyages de printemps. Tout comme le vinaigre blanc et le citron, le bicarbonate de soude possède des propriétés nettoyantes et antibactériennes.

Lancez le cycle de votre machine après avoir versé une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans le bac à lessive. Encore une fois, laissez votre machine vide pour de meilleurs résultats.

Dans la même optique, combinez l’efficacité du bicarbonate de soude à celle du citron. Pour cela, versez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans votre chaussette qui contient un citron.

Les cristaux de soude

Des cristaux de soude. Credit : Kittisak Kaewchalun

Les cristaux de soude ont les mêmes propriétés que le bicarbonate de soude. Il s’agit d’une forme plus brute de la soude, mais il n’existe pas de différence notable entre les effets des deux produits. Il en est de même pour leur utilisation. Versez les cristaux de soude dans le bac à lessive ou dans la chaussette contenant un citron.

L’eau bouillante

De l’eau bouillante dans une casserole. Credit : TomBegasse

Utiliser de l’eau bouillante est une astuce simple, mais efficace.

Il faut savoir que l’eau bout à 100°C, et que les bactéries ne supportent que rarement, voire jamais, une température excédant les 60°C.

Versez la quantité voulue d’eau bouillie au préalable dans le bac à lessive et lancez votre cycle de lavage. Les bactéries sont éliminées, les saletés sont désincrustées par la chaleur, et la vapeur élimine la moisissure. Une astuce économique qui ne nécessite l’utilisation d’aucun produit d’entretien particulier.

Le chiffon microfibres pour éliminer les saletés

4 pièces de chiffon microfibre. Credit : jirkaejc

Le chiffon microfibres est un outil de nettoyage plus qu’efficace. Grâce à sa constitution, il peut facilement attraper toutes les saletés et impuretés qui sont logées dans votre lave-linge. Comme il est doux, il peut être utilisé avec assez de force pour tout éliminer.

Il est conseillé d’utiliser deux chiffons microfibres lorsque vous souhaitez nettoyer votre machine. L’un sera imbibé d’une solution nettoyante, comme l’un des mélanges qui ont été mentionnés plus haut. L’autre vous servira à sécher les parties où vous avez passé le premier chiffon.

Le chiffon microfibres peut être utilisé pour le bac à lessive, le tambour ou encore n’importe quel joint que vous trouverez dans votre machine.

Le savon de Marseille

Du savon de Marseille. Credit : frederique wacquier

Les propriétés du savon de Marseille lorsqu’il est question de nettoyage ne sont plus à démontrer. Cela est dû à sa composition particulière qui en fait un nettoyant efficace. D’ailleurs, sa qualité est reconnue à travers le monde. Naturellement, vous pouvez l’utiliser pour nettoyer votre lave-linge.

Vous pouvez vous en servir de deux manières différentes.

Faites des copeaux de savon de Marseille et mélangez-les avec de l’eau tiède. Utilisez ce mélange pour nettoyer votre machine à la main, à l’aide d’un chiffon microfibres.

Vous pouvez aussi mettre les copeaux dans le bac à lessive et lancer un cycle, bien sûr avec le lave-linge vide. Une fois le cycle terminé, laissez le hublot de votre machine ouvert.

Le dentifrice et le citron

Du dentifrice. Credit : AndreyCherkasov

Le dentifrice possède des propriétés nettoyantes et désincrustantes. Il peut facilement retirer le tartre présent dans votre machine. En le mélangeant à du jus de citron, vous accentuez le caractère acide et éliminez le tartre en quelques minutes.

Pour cela:

Vous devez d’abord identifier toutes les zones de votre lave-linge qui sont entartrées. Recouvrez-les avec le mélange dentifrice/citron, et laissez reposer pendant 20 à 30 minutes, histoire que la solution nettoyante agisse. Ensuite, il ne vous reste qu’à rincer le tout avec de l’eau.

Les huiles essentielles

De l’huile essentielle de citron. Credit : Marina Moskalyuk

Les huiles essentielles ne peuvent pas nettoyer le lave-linge à proprement parler. Toutefois, elles peuvent être utilisées afin d’éliminer la mauvaise odeur qui s’est répandue dans la machine.

Vous pouvez verser quelques gouttes d’huile essentielle directement dans le tambour de votre machine, ou enduire d’huile essentielle tout l’intérieur de cette dernière en utilisant un tissu microfibres. Laissez reposer quelques heures avant de lancer un cycle en ayant au préalable mis un produit dégraissant dans le bac à lessive, de manière à retirer tout l’excédent d’huile.

Pour éliminer les mauvaises odeurs de votre lave-linge, vous pouvez utiliser n’importe quelle huile essentielle. Celle au citron est fruitée, et celle à la lavande est florale. En fin de compte, tout ce qui importe est son parfum.

Laisser le hublot du lave-linge ouvert

Un lave-linge au hublot ouvert. Credit : PeopleImages

Cela peut paraître bizarre, mais simplement laisser ouvert le hublot de votre lave-linge permet d’éliminer les mauvaises odeurs. Il est ici question d’aérer l’intérieur et de laisser l’air faire le tout.

Ouvrez le hublot de votre machine durant toute la nuit. Cela devrait faire l’affaire et les effluves devraient disparaître une fois le jour levé. N’hésitez pas à verser quelques gouttes d’huile essentielle dans le tambour pour légèrement parfumer votre machine.

Le vinaigre blanc comme adoucissant naturel

Une bouteille de vinaigre blanc. Credit : Pikusisi-Studio

En alternative aux adoucissants chimiques, vous pouvez vous tourner vers le vinaigre blanc.

Pour ce faire, versez un demi-verre de vinaigre blanc dans l’emplacement de l’adoucissant. En plus d’assouplir votre linge, le vinaigre blanc éliminera les dépôts de calcaire dans votre lave-linge.

Videz rapidement votre lave-linge après utilisation

Intérieur d’une blanchisserie avec un panier à linge posé sur une machine à laver. Credit : didecs

À la fin du cycle de lessive, sortez le linge de la machine sans attendre. Cette astuce évite que l’humidité s’installe dans le lave-linge, que les bactéries prolifèrent et que les mauvaises odeurs se forment.

Les différents produits d’entretien

Des bouteilles de produit d’entretien. Credit : Sergey Kirsanov

Vous pouvez bien évidemment vous tourner vers les produits d’entretien. Une solution de facilité, mais tout aussi efficace que les autres produits DIY mentionnés plus haut.

Vous trouverez ces produits d’entretien dans n’importe quel magasin spécialisé ou dans un supermarché. Lisez attentivement l’étiquette avant d’acheter un produit.

Il est possible que votre machine à laver ait besoin d’un nettoyage à un moment où vous ne disposez d’aucun ingrédient pour fabriquer vous-même votre produit. C’est là qu’interviennent les produits chimiques destinés à l’entretien. Certes, vous pouvez ne pas les utiliser tout le temps, et votre lave-linge vous en remerciera. Toutefois, ils peuvent dépanner en cas de pénurie de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude. Veillez donc à toujours garder une petite bouteille de produit d’entretien dans le fond de votre placard à balais.

Le bon vieil appel à un spécialiste

Un professionnel qui répare un lave-linge. Credit : BernardaSv

Si vous ne voulez tout simplement pas vous embêter à nettoyer vous-même votre lave-linge, il vous suffit de faire appel à un professionnel. Prévoyez tout de même le budget nécessaire pour la main-d’œuvre du spécialiste.