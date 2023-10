7 astuces pour un nettoyage complet de votre machine à laver

Marre d'une machine à laver entartrée ou qui sent mauvais ? Voici 7 astuces pour nettoyer de fond en comble votre machine à laver.

Un lave-linge qui dure dans le temps, c'est un lave-linge bien entretenu. Pour cela, soyez rigoureux sur le nettoyage de votre appareil. En plus des 7 astuces que l'on vous donne dans cet article, veillez à prendre des bonnes habitudes au quotidien. En plus du nettoyage en profondeur, ces quelques conseils vont garantir l'entière efficacité des lavages.

Après un lavage, laissez le hublot de votre machine à laver ouvert. Hublot ouvert, votre appareil respirera davantage et les risques de moisissures des joints seront moins grands. Gardez le hublot ouvert permet aussi de limiter les mauvaises odeurs.

Cela paraît évident, et pourtant on oublie souvent d'y faire attention... Veillez à toujours à vider vos poches avant de mettre vos vêtements dans la machine à laver. Pièces de monnaie, mouchoirs, briquet... le lave-linge n'est pas un fan de ces objets. Ils pourraient agir sur le dysfonctionnement de l'appareil et boucher les tuyaux.

Inutile de surdoser la lessive. Versez plus de lessive que d'usage risque d’encrasser votre machine. En plus de gaspiller de la lessive, vous exposez votre lave-linge à de sérieux problèmes de fonctionnement.

1. Nettoyez et désinfectez votre lave-linge à vide

Pour éviter une odeur désagréable ou un surplus de calcaire, pensez à faire un lavage à vide de votre machine. Crédit : IStock

Nettoyez à vide votre machine à laver permet de décrasser l'entièreté de l'appareil. On vous conseille de réaliser un nettoyage à vide 3 à 4 fois par an. L'occasion de désinfecter et éliminer les mauvaises odeurs de votre lave-linge.

Pour effectuer ce nettoyage, vous pouvez utiliser cette préparation faite maison, réalisable avec des produits ménagers que vous avez déjà sûrement chez vous. Dans le tambour de votre machine à laver, ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un litre de vinaigre blanc. Lancez un programme à 90 °C classique, à vide, que vous laissez tourner à peine deux minutes. Le but est qu'un peu d'eau rentre dans la machine. Arrêtez la machine à laver et laissez agir pendant une heure. Puis, relancer le programme à nouveau jusqu'au bout, à vide.

Cette préparation à base de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude, 100% faite maison, est idéale pour laver de fond en comble votre machine à laver. Mais ce n'est pas tout...

2. Nettoyez le filtre de vidange de votre machine à laver

Le filtre, le tambour, le tuyau d'eau... Il y a beaucoup de choses à nettoyer dans une machine à laver. Crédit IStock

Après avoir lavé l'appareil à vide, rentrez dans les profondeurs du nettoyage en lavant le filtre de vidange. Un filtre usé ou mal nettoyé c'est deux fois plus de risques d'avoir des problèmes d'évacuation d'eau, de mauvaises odeurs ou de linge mal lavé. Ce filtre a donc un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre lave-linge. C'est lui qui va former une barrière contre toutes les saletés. Grâce au filtre de vidange, les impuretés ne parviendront pas dans les tuyaux et plus précisément dans les systèmes d'évacuation d'eau.

Pour effectuer ce nettoyage, vous devez prendre toutes vos précautions.

Commencez par débrancher l'appareil. Puis fermez l'arrivée d'eau.

Protégez vos mains avec une paire de gants.

Placez une bassine devant le filtre. En l'ouvrant, il risque d'avoir de l'eau qui coule.

Une fois le filtre retiré, le laver à l'eau claire et au liquide vaisselle. Nettoyez plus en profondeur avec une brosse et du bicarbonate de soude. Séchez le filtre à l'aide d'un chiffon propre.

Avant de le réinstaller, vérifiez qu'il n'y ait pas d'impureté dans le logement du filtre à vidange.

3. Nettoyez le tuyau d'évacuation d'eau

Le nettoyage du lave-linge ne s'arrête pas au lavage intérieur. Il faut également penser à nettoyer à l'eau chaude ce tuyau d'eau. S'il est trop usé, n'hésitez pas à le remplacer. Le nettoyage de ce tuyau est à réaliser deux à trois fois par an.

4. Nettoyez le bac à produits détergents

Tous nos conseils pour nettoyer correctement une machine à laver. Crédit : IStock

Même si on y insère de la lessive, censé laver, le bac à produits n'est pas toujours aussi propre que vous ne le pensez. On peut y trouver des dépôts et résidus. Pour y remédier, il vous suffit de bien nettoyer le bac à produits au mois 3 fois par an.

Sortez le bac de son emplacement. Rincez-le à l'eau chaude puis, à l'aide d'une éponge et d'une petite brosse imbibée de bicarbonate de soude, lavez précautionneusement le bac à produits. Rincez-le à l'eau claire et essuyez-le avec un chiffon.

5. Nettoyez le tambour du lave-linge

Avant chaque lavage, il est impératif de contrôler l'intérieur du tambour. En effet, à longs termes, une pièce de monnaie ou un mouchoir oubliés auront des conséquences sur l'efficacité de votre machine à laver. Les petits objets en métal oubliés peuvent rouiller l'intérieur du tambour.

Alors, pour avoir un tambour comme neuf, nettoyez l'intérieur avec un chiffon et un produit pour acier inoxydable.

6. Nettoyez le joint de votre machine à laver

Le joint du lave-linge est à laver au moins trois fois par an. Crédit : IStock

Il fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur de votre machine : le joint de porte. Son entretien est essentiel. Pour le garder propre, munissez-vous simplement d'un chiffon humide et de savon. Une fois la totalité du joint nettoyé, rincez avec une éponge et séchez avec un chiffon sec.

7. Nettoyez aussi la partie extérieure de votre machine à laver

Pour assurer son efficacité, un lave-linge se nettoie au moins trois fois par an. Crédit : IStock

Il n'y a pas que la beauté intérieure qui compte ! Votre machine à laver ne demande qu'à être chouchoutée de l'extérieur. Pour cela, passez un coup de chiffon sur la carrosserie et le bandeau de commande. Le ménage est fini !