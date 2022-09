Pour faire des économies d'énergie, optez pour ce simple geste sur votre machine à laver

Pour réaliser des économies sur votre facture d'énergie, il y a quelques gestes simples que vous pouvez adopter, notamment lorsqu’il s’agit de laver votre linge.

Crédit : blende12/ Pixabay

En cette période d’inflation, toute économie est bonne à prendre. Alors que l’on parle beaucoup d’énergie et de se serrer la ceinture pour cette fin d'année qui risque d’être fraîche, il y a une méthode en particulier que vous pouvez adopter lorsque vous lavez votre linge.

On n’y pense pas forcément mais parfois, nos petites habitudes peuvent faire grossir notre facture d’énergie de quelques euros. Par exemple, laisser brancher des appareils que l’on n’utilise pas.

De plus, les appareils de notre quotidien comme le four, les plaques de cuisson, la bouilloir ou encore le grille-pain sont très énergivores. Si il est difficile de s’en séparer pour certains, il est néanmoins possible de réduire leur consommation.

C’est le cas du lave-linge, notamment.

Baisser la température de son cycle machine pour faire des énergies

Crédit : stevepb/ Pixabay

Il n’est pas question ici de se séparer de son précieux lave-linge. Cependant, il y a quelques gestes à adopter pour réaliser des économies sur sa facture.

Le premier et le plus logique serait de ne faire tourner sa machine à laver seulement quand elle est pleine. Si elle est à moitié vide, vous consommerez plus car vous la ferez tourner plus souvent. Et vous verrez avec effroi le résultat sur votre facture d’énergie. Si vous avez vraiment besoin d’un vêtement alors que votre machine est vide, tentez plutôt de laver votre habit à la main.

Autre geste impératif à adopter pour réaliser des économies d’énergie, la température de votre cycle de lavage. Un vêtement lavé est un vêtement lavé. Inutile de lancer un cycle sur votre machine à une température de 60°C. Un cycle de lavage à 40°C voire 30° C est largement suffisant. En plus, le lavage à 60°C risque d’abîmer votre linge. Dans tous les cas, vous êtes gagnant.

Évitez par ailleurs d’utiliser un sèche-linge. Ces appareils sont extrêmement énergivores. Faites plutôt sécher votre linge à l’air libre si vous le pouvez ou en intérieur. Cela ne coûte rien, si ce n’est de l’espace, il est vrai.

Enfin, si vous prévoyez de changer vos appareils, optez pour les appareils dont l’étiquette énergie indique A+++ pour faire des économies d’argent et d’électricité. Ces petits gestes simples peuvent vous permettre d’économiser quelques euros sur votre facture d’énergie.