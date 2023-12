15 astuces efficaces pour déboucher les canalisations rapidement

Une de vos canalisations est bouchée et vous ne savez pas comment faire pour y remédier ? Voici 15 trucs et astuces pour déboucher efficacement et rapidement vos canalisations.

Quand une canalisation est bouchée, le premier réflexe que nous avons est de courir au supermarché et acheter un produit ménager pour déboucher les canalisations. Erreur ! Vous ne le saviez peut-être pas mais les produits chimiques sont à bannir pour résoudre le problème d'une canalisation bouchée. Corrosifs pour les équipements, polluant pour la planète et dangereux pour votre santé, les produits chimiques ne sont pas du tout la solution pour déboucher vos canalisations.

Alors quelles sont les méthodes et astuces de grands-mères pour déboucher une canalisation ? Comment faire pour évacuer un bouchon en quelques minutes seulement ? Voici nos 15 astuces à tester dès le prochain bouchon d'une canalisation.

1. Éviter d'utiliser tous les produits chimiques

Éviter d'utiliser tout nettoyeur ou déboucheur chimique. Ces produits sont mauvais pour la santé. Crédit : iStock

Pour déboucher une canalisation, les produits chimiques liquides ne sont absolument pas la solution. Et pourtant, on est inondés de publicités vantant les mérites de ces déboucheurs de l'extrême en quelques minutes chrono. Certes ces produits chimiques fonctionnent pour déboucher une canalisation, mais ce sont des méthodes dangereuses pour la santé. L'acide sulfurique et la soude caustique, présents dans ces produits chimiques, sont néfastes pour votre santé et pour l'environnement. C'est pourquoi, pour combattre un bouchon de canalisation on vous propose d'utiliser l'une de ces méthodes, plus naturelles.

2. La technique de l'eau bouillante

Qui aurait pensé qu'un simple seau d'eau bouillante aurait servi à déboucher efficacement une canalisation bouchée ? Et pourtant, il n'y a pas de meilleure technique que celle de l'eau bouillante pour éliminer un bouchon. Pour ce faire, faites bouillir un grand volume d'eau que vous versez d'une traite dans la canalisation bouchée. La chaleur et la pression de l'eau vont dissoudre et décrocher immédiatement le bouchon aggloméré dans vos canalisations. Cette technique de l'eau bouillante fonctionne très bien avec un bouchon de cheveux formés dans la douche par exemple.

3. Pour déboucher une canalisation, utilisez la méthode de la ventouse

Parmi toutes les solutions qui existent, la ventouse est sûrement l'une des plus efficaces. Crédit : iStock

On peut même déboucher des canalisations sans avoir recours à des produits. On peut tout à fait procéder au débouchage de la canalisation à l'aide d'un outil : une ventouse. Bien pratique pour déboucher les toilettes ou les canalisations, la ventouse a de nombreux avantages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer dans une grande surface ou un magasin de bricolage. La ventouse n'a aucun effet néfaste sur l'environnement ou votre santé.

Comment déboucher une canalisation à l'aide d'une ventouse ? Il vous suffit de vous munir d'une ventouse, de la placer au-dessus de la canalisation et d'exercer une pression. L'opération peut durer plusieurs minutes. Arrêter le mouvement quand vous entendez le bouchon s'écouler. Contre les bouchons, cette méthode est diablement efficace.

4. Créez un produit naturel à base de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc

Mélangez du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour créer un déboucheur efficace. Crédit : iStock

Pour procéder au débouchage de vos canalisations, optez pour cette méthode de grand-mère efficace à 100%. Enfilez un tablier et réalisez cette recette destinée à déboucher vos canalisations. Dans un récipient, mélangez 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 5 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Mélangez activement jusqu'à ce que la préparation émulsionne légèrement. Versez le tout dans la canalisation bouchée et laissez agir au moins une heure. Puis, rincez la canalisation à l'eau bouillante. Grâce aux effets du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, le bouchon aura disparu !

5. Débouchez vos canalisations grâce à cet outil miracle : le furet

Très flexible, le furet est l'outil idéal pour déboucher vos canalisations et faire s'écouler à nouveau le liquide. Crédit : iStock

Non non, on ne vous demande pas d'envoyer ce petit animal dans votre canalisation la déboucher ! En bricolage, un furet est un outil très pratique utile au débouchage d'un siphon, d'un toilette ou d'un évier par exemple. Comme la ventouse, il permet de rétablir l'écoulement de l'eau dans vos canalisations.

Comment utiliser un furet ? Procurez-vous un furet dans un magasin de bricolage. Déroulez la longue tige métallique et insérez-la dans le conduit de canalisation. Au fur et à mesure de l'opération, l'extrémité métallique du furet va détruire le bouchon installé dans la canalisation. Ainsi, l'eau va de nouveau s'écouler dans les conduits d'évacuation.

6. Astuce insolite : le débouchage à l'aide d'un cintre

Le cintre est un déboucheur plus que naturel. Si vous avez un cintre métallique perdu au fond du placard, vous pouvez le recycler en débouchant vos canalisations. En tordant la tige de fer au maximum, réalisez une forme de crochet. Ainsi, le cintre devient flexible et se faufile partout dans le tuyau jusqu'à arriver au bouchon principal. À l'aide du crochet, ressortez les résidus incrustés dans le tuyau. Cheveux, poils, crasse... Il y en a des saletés qui s'accumulent dans les lavabos, les douches ou les éviers. Ensuite, versez une bassine d'eau bouillante dans le siphon. La pression et la chaleur de l'eau devraient faire disparaître totalement le bouchon.

7. Un mélange efficace : du sel et du bicarbonate de soude

Contre un évier bouché, utilisez une solution de débouchage efficace. Crédit : iStock

Un évier bouché ? L'eau a du mal à s'écouler dans votre lavabo ou votre douche ? Votre canalisation doit être bouchée. Pour y remédier, essayez cette astuce 100% faite maison. Dans un récipient, mélangez une demi-tasse de bicarbonate de soude et une demi-tasse de sel. Versez ce nettoyeur naturel dans le siphon de votre douche ou dans le tuyau d'évacuation de votre évier et laissez agir une demi-heure. Ensuite, versez une bassine d'eau chaude. Une réaction chimique va se produire et éliminer le bouchon le plus tenace.

8. Nettoyez drastiquement la tuyauterie

Pour que le liquide s'écoule à nouveau dans vos canalisations, nettoyez régulièrement vos tuyaux. Crédit : iStock

Pour le bon entretien de vos tuyaux, on vous conseille de nettoyer trois fois par an la tuyauterie de votre évier. À chaque fois que vous faites la vaisselle, des saletés s'accumulent dans le tuyau et des bouchons peuvent se créer. Pour éviter cela, il faut entretenir ses canalisations. Auquel cas, vous devrez faire appel à un plombier.

Inutile d'avoir fait des études de plomberie pour nettoyer ses tuyaux d'évacuation. Commencez par positionner une bassine sous le tuyau en forme de U sous l'évier. Un objet indispensable pour ne pas inonder votre maison. Continuez en desserrant les écrous du tuyau à l'aide d'une clé de plombier. Retirez le tuyau et nettoyez-le. Videz toutes les saletés qui s'y trouvent. Rincez-le avec de l'eau chaude et remettez-le à sa place. Cette opération de nettoyage est à réaliser trois fois par an pour éviter d'endommager la tuyauterie.

9. Faire appel à un professionnel de la plomberie

Si après toutes ces étapes le bouchon ne disparaît pas et si le problème persiste, il conviendra de faire appel à un professionnel de la plomberie. Attention, le prix peut parfois être salé... Ne vous précipitez pas sur le premier professionnel venu.

10. Pour éviter tout problème, soyez vigilant à l'entretien de votre tuyauterie

Lavabo, évier, douche, siphon... Prenez soin de récupérer les détritus avant qu'ils ne partent dans les tuyaux d'évacuation. Crédit : iStock

Même s'il existe beaucoup de solutions pour déboucher des canalisations, on préfère éviter ce genre de problème. Pour cela, mieux vaut prendre soin de son lavabo, son évier ou encore sa douche. Ramassez les déchets tombés dans l'évier, jetez les cheveux étalés dans la douche... Ces petits gestes du quotidien vont vous éviter de passer du temps à essayer de déboucher vos canalisations, et ça, ça n'a pas de prix !